LIVE: Sterk vijftal met Iserbyt en Aerts strijdt om de zege in Merksplas

Hermans heeft geen keuze en moet alles uit de kast halen om Iserbyt terug te fluiten, maar het ziet er bijzonder goed uit voor de West-Vlaming.

15:57 Laatste ronde. We zijn toe aan de laatste ronde, maar een antwoord op de vraag wie er gaat winnen in Merksplas is er nog niet. Iserbyt heeft een gaatje, maar meer dan 3 seconden is dat niet. Aerts lijkt wel op zijn tandvlees zitten, het zal van Hermans moeten komen.

De adrenaline pompt door het lijf van Iserbyt na zijn val en bouwt een kleine kloof uit. Aerts moet reageren en vraagt om een overname door Hermans.

Iserbyt heeft toch wat last aan de knie, dat beeld was er ook al voor zijn val. We hebben opnieuw een viertal voorin.

15:53 Iserbyt onderuit. Eli Iserbyt zette Toon Aerts fenomenaal onder druk, maar gaat dan plots in een onschuldige bocht onderuit. Hermans keert ook terug.

15:51 15 uur 51. Voorlaatste ronde. 1. Eli Iserbyt 2. Toon Aerts 3. Laurens Sweeck 5" 4. Quinten Hermans 5" 5. Lars van der Haar 10" . Voorlaatste ronde 1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Laurens Sweeck 5"

4. Quinten Hermans 5"

5. Lars van der Haar 10"

15:49 Iserbyt gaat. Eli Iserbyt acht zijn moment gekomen, Toon Aerts moet opnieuw reageren en doet dat ook zonder morren. Quinten Hermans steekt zich wat weg in vierde positie.

Wat een leuk steekspel. Net als in de vorige ronde trekt Sweeck op dezelfde plek ten aanval. Hermans en Iserbyt volgen netjes.

Ook Van Kessel blijft moedig strijden, het gat is niet groot op de leiders. Het zal wel even moeten stilvallen als de crosser van Tormans nog wil aansluiten.

Hermans lost het zelf op en ook Iserbyt en Van der Haar pikken opnieuw aan. Een status quo dus, maar wel een bijzonder spannende.

15:41 Hermans opnieuw in de problemen. Opnieuw maakt Hermans een foutje in de heuvelzone, Iserbyt en Van der Haar worden zo ook opgehouden. Sweeck en Aerts krijgen een klein gaatje cadeau.

Het valt stil in de aankomstzone en dan gaat Sweeck op de pedalen staan. Aerts, Hermans en Van der Haar weten dat ze hem niet veel ruimte mogen geven.

15:36 Aanval Hermans. Quinten Hermans heeft er zin in en glipt Iserbyt voorbij. Wie slaagt er als eerste in om een kloofje uit te bouwen?

15:35 Val. Kamp gaat zwaar onderuit. Jammer voor het talent van Pauwels Sauzen - Bingoal, hij reed bijzonder sterke eerste twee ronden.

Iserbyt voelt aan dat het wat sneller kan en geeft bij het ingaan van het veld van jetje. De vijf leiders zijn aan mekaar gewaagd.

15:32 Halfweg. We zijn halfweg. Van der Haar komt in de aankomstzone terug aansluiten, we zijn met 5 voorin.

Van der Haar ziet hoe het voorin weer samen stropt en komt weer wat dichter. Kan de Europese kampioen nog een rol spelen?

15:30 Alerte Sweeck. Als er iemand een poging waagt om weg te rijden dan is Laurens Sweeck telkens mee van de partij. Ook Eli Iserbyt oogt bijzonder sterk. Hermans en Aerts zullen in orde moeten zijn om de mannen van Pauwels Sauzen - Bingoal af te houden vandaag.