LIVE: Eli Iserbyt of Toon Aerts: wie wint de Superprestige na de klassieker in Gavere?

15:10 15 uur 10. Toon Vandebosch neemt het commando voorin over op een stuk bergop. Aerts sukkelt wat op dezelfde strook, maar kan toch voort. . Toon Vandebosch neemt het commando voorin over op een stuk bergop. Aerts sukkelt wat op dezelfde strook, maar kan toch voort.

15:07 15 uur 07. Iserbyt gaat al in een soort controlefase. Renaat Schotte op Play Sports. Iserbyt gaat al in een soort controlefase. Renaat Schotte op Play Sports

15:07 15 uur 07. Iserbyt nestelt zich in het wiel van Aerts. Het is nu al duidelijk dat de twee elkaar van geen vin zullen lossen vandaag. . Iserbyt nestelt zich in het wiel van Aerts. Het is nu al duidelijk dat de twee elkaar van geen vin zullen lossen vandaag.

15:06 15 uur 06. Aerts duikt als eerste het veld in, Iserbyt als vierde. Iedereen gaat zonder kleerscheuren door de eerste dalende strook. . Aerts duikt als eerste het veld in, Iserbyt als vierde. Iedereen gaat zonder kleerscheuren door de eerste dalende strook.

15:05 15 uur 05. Let's go! Ook de mannen zijn aan de klassieker van Gavere begonnen. Wie trekt het laken naar zich toe in de Superprestige: leider Eli Iserbyt of eerste achtervolger Toon Aerts? . Let's go! Ook de mannen zijn aan de klassieker van Gavere begonnen. Wie trekt het laken naar zich toe in de Superprestige: leider Eli Iserbyt of eerste achtervolger Toon Aerts?

15:02 15 uur 02. Gavere was sowieso een doel voor mij, ik hoop dat ik er sta vandaag. Lars van der Haar. Gavere was sowieso een doel voor mij, ik hoop dat ik er sta vandaag. Lars van der Haar

14:59 14 uur 59. Ik heb hier al vaak op het podium gestaan, maar al veel pech gehad ook. Dat mag vandaag zeker niet. Ik heb goed getraind en ik hoop in orde te zijn. . Toon Aerts (die nog nooit won in Gavere). Ik heb hier al vaak op het podium gestaan, maar al veel pech gehad ook. Dat mag vandaag zeker niet. Ik heb goed getraind en ik hoop in orde te zijn. Toon Aerts (die nog nooit won in Gavere)

14:55 14 uur 55. Na het WK is het altijd moeilijk om de motor weer in gang te krijgen. Maar het is een belangrijke dag voor mij: ik ga voor de dagzege en dan komt het klassement wel. Eli Iserbyt. Na het WK is het altijd moeilijk om de motor weer in gang te krijgen. Maar het is een belangrijke dag voor mij: ik ga voor de dagzege en dan komt het klassement wel. Eli Iserbyt

10:36 10 uur 36. Eerste keer voor Iserbyt? Als Iserbyt er vandaag in slaagt de Superprestige te winnen, dan doet hij dat voor het eerst in zijn carrière. Hij won dit seizoen voor het eerst de Wereldbeker, de X²O-trofee haalde hij al twee keer binnen. Ontbreken dan nog op de erelijst van de 24-jarige West-Vlaming: de Belgische titel en de wereldtitel. . Eerste keer voor Iserbyt? Als Iserbyt er vandaag in slaagt de Superprestige te winnen, dan doet hij dat voor het eerst in zijn carrière. Hij won dit seizoen voor het eerst de Wereldbeker, de X²O-trofee haalde hij al twee keer binnen.

Ontbreken dan nog op de erelijst van de 24-jarige West-Vlaming: de Belgische titel en de wereldtitel.

10:34 10 uur 34. Cross, mét fans. Er mogen vandaag weer fans naar het veldrijden gaan kijken in Gavere, een echte klassieker in de cross. Die wordt door de herschikking van de kalender in februari gereden dit seizoen. Bij de mannen is Eli Iserbyt na 6 wedstrijden (Diegem werd afgelast) de fiere leider in het klassement met 83 punten. Hij moet enkel Toon Aerts nog in de gaten houden, die volgt op vier punten. Haalt de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal vandaag nog een keer uit? . Cross, mét fans Er mogen vandaag weer fans naar het veldrijden gaan kijken in Gavere, een echte klassieker in de cross. Die wordt door de herschikking van de kalender in februari gereden dit seizoen.

Bij de mannen is Eli Iserbyt na 6 wedstrijden (Diegem werd afgelast) de fiere leider in het klassement met 83 punten. Hij moet enkel Toon Aerts nog in de gaten houden, die volgt op vier punten.

Haalt de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal vandaag nog een keer uit?