Iserbyt kijkt voor het eerst Van Aert en Pidcock in de ogen in Boom

12:59

12 uur 59. Hoe sterk is Van Aert? Het is nog wat in het duister tasten hoe het met de vorm van Wout van Aert is na een verdiende pauze. Vorig jaar was de cross in Boom al de derde veldrit voor Van Aert, nu duikt hij er pas voor het eerst het veld in. Een podiumkandidaat is de Belgische kampioen zeker, maar ook vorig jaar moest hij drie crossen opwarmen voor hij kon zegevieren. Zijn focus ligt dan ook op de eindejaarsperiode. Kan hij in Boom al potten breken? .