Cyclocross Gieten: Gieten

16:01

16 uur 01. Toon Aerts mikt op 2e eindzege. Toon Aerts wil ook dit jaar de Superprestige achter zijn naam schrijven. Na de zware val van Eli Iserbyt in Heusden-Zolder, nam Aerts zijn leiderspositie over. Die gaf hij niet meer af. Kan hij ook dit jaar uitblinken in de Superprestige? .