LIVE: Welke modderduivel wint doorregende Superprestige-opener in Gieten?

17:57 17 uur 57. Hermans en Aerts maken voorlopig de beste indruk. Iserbyt en Sweeck moeten een gaatje laten, daarachter lopen de verschillen al verder op. . Hermans en Aerts maken voorlopig de beste indruk. Iserbyt en Sweeck moeten een gaatje laten, daarachter lopen de verschillen al verder op.

17:53 17 uur 53. Ook Van der Poel komt nu vooraan aansluiten. Niet Mathieu, want die werd daarnet derde in de Hel van het Noorden. Kan David de familie Van der Poel vandaag toch nog een zege schenken? . Ook Van der Poel komt nu vooraan aansluiten. Niet Mathieu, want die werd daarnet derde in de Hel van het Noorden. Kan David de familie Van der Poel vandaag toch nog een zege schenken?

17:51 17 uur 51. Bij de eerste klimbeurt maakt leider Nieuwenhuis een foutje. Iserbyt en Aerts zien het graag gebeuren en nemen het commando over. . Bij de eerste klimbeurt maakt leider Nieuwenhuis een foutje. Iserbyt en Aerts zien het graag gebeuren en nemen het commando over.

17:48 17 uur 48. Zoals verwacht wordt er meteen veel gewisseld bij de eerste passage door de materiaalpost. De verse tenues van de renners zijn na enkele minuten koers al grotendeeld bruin gekleurd. . Zoals verwacht wordt er meteen veel gewisseld bij de eerste passage door de materiaalpost. De verse tenues van de renners zijn na enkele minuten koers al grotendeeld bruin gekleurd.

17:46 17 uur 46. START: De lichten springen op groen! Ze zijn weg. We zien Nieuwenhuis verrassend als eerste de drek invliegen, met Iserbyt, Van der Haar, Sweeck, Aerts en Hermans in zijn zog. . START: De lichten springen op groen! Ze zijn weg. We zien Nieuwenhuis verrassend als eerste de drek invliegen, met Iserbyt, Van der Haar, Sweeck, Aerts en Hermans in zijn zog.

17:44 17 uur 44. Het pak staat klaar aan de meet. Wie schiet als eerste het veld in? . Het pak staat klaar aan de meet. Wie schiet als eerste het veld in?

17:37 De mannen hebben hun verkenning erop zitten. Spaans kampioen Orts voelde met zijn fiets al even aan de modder. 17 uur 37. De mannen hebben hun verkenning erop zitten. Spaans kampioen Orts voelde met zijn fiets al even aan de modder.

17:21 17 uur 21. Bij de vrouwen won Brand na een leuk modderduel met Betsema. Zorgen ook de mannen straks voor spektakel in de Nederlandse drek? . Bij de vrouwen won Brand na een leuk modderduel met Betsema. Zorgen ook de mannen straks voor spektakel in de Nederlandse drek?

17:20 17 uur 20. Superprestige vrouwen Lucinda Brand zegeviert in modderige Superprestige-opener in Gieten

14:34 14 uur 34.

14:32 Gisteren was het ploeteren, dat zag ook Wout van Aert. Vandaag krijgen we in Gieten mogelijk meer van hetzelfde. 14 uur 32. Gisteren was het ploeteren, dat zag ook Wout van Aert. Vandaag krijgen we in Gieten mogelijk meer van hetzelfde.

14:29 14 uur 29. Geen Vanthourenhout in Gieten. Zoek in de deelnemerslijst niet naar Michael Vanthourenhout. De winnaar van de Berencross gisteren in Meulebeke laat de Superprestige-opener links liggen. Een bewuste keuze, om zichzelf tijdens het seizoensbegin nog niet op te branden. Titelverdediger Toon Aerts, gisteren derde, lijkt ook dit jaar de favoriet. Eli Iserbyt, die al drie keer won dit seizoen, was gisteren wat minder in Meulebeke en hoopt zich vandaag te herpakken. . Geen Vanthourenhout in Gieten Zoek in de deelnemerslijst niet naar Michael Vanthourenhout. De winnaar van de Berencross gisteren in Meulebeke laat de Superprestige-opener links liggen. Een bewuste keuze, om zichzelf tijdens het seizoensbegin nog niet op te branden. Titelverdediger Toon Aerts, gisteren derde, lijkt ook dit jaar de favoriet. Eli Iserbyt, die al drie keer won dit seizoen, was gisteren wat minder in Meulebeke en hoopt zich vandaag te herpakken.

14:28 14 uur 28. Zo was het vorig jaar: Aerts houdt Iserbyt af in Gieten. Zo was het vorig jaar: Aerts houdt Iserbyt af in Gieten

14:21 Het parcours in Gieten:. 14 uur 21. Het parcours in Gieten:

03-10-2021 03-10-2021.

16:01 16 uur 01. Toon Aerts mikt op 2e eindzege. Toon Aerts wil ook dit jaar de Superprestige achter zijn naam schrijven. Na de zware val van Eli Iserbyt in Heusden-Zolder, nam Aerts zijn leiderspositie over. Die gaf hij niet meer af. Kan hij ook dit jaar uitblinken in de Superprestige? . Toon Aerts mikt op 2e eindzege Toon Aerts wil ook dit jaar de Superprestige achter zijn naam schrijven. Na de zware val van Eli Iserbyt in Heusden-Zolder, nam Aerts zijn leiderspositie over. Die gaf hij niet meer af. Kan hij ook dit jaar uitblinken in de Superprestige?