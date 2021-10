Het giet in Gieten: wie wint doorregende Superprestige-opener?

14:34 14 uur 34.

14:32 Gisteren was het ploeteren, dat zag ook Wout van Aert. Vandaag krijgen we in Gieten mogelijk meer van hetzelfde. 14 uur 32.

14:29 14 uur 29. Geen Vanthourenhout in Gieten. Zoek in de deelnemerslijst niet naar Michael Vanthourenhout. De winnaar van de Berencross gisteren in Meulebeke laat de Superprestige-opener links liggen. Een bewuste keuze, om zichzelf tijdens het seizoensbegin nog niet op te branden. Titelverdediger Toon Aerts, gisteren derde, lijkt ook dit jaar de favoriet. Eli Iserbyt, die al drie keer won dit seizoen, was gisteren wat minder in Meulebeke en hoopt zich vandaag te herpakken.

14:28 14 uur 28. Zo was het vorig jaar: Aerts houdt Iserbyt af in Gieten.

14:21 Het parcours in Gieten:. 14 uur 21.

16:01 16 uur 01. Toon Aerts mikt op 2e eindzege. Toon Aerts wil ook dit jaar de Superprestige achter zijn naam schrijven. Na de zware val van Eli Iserbyt in Heusden-Zolder, nam Aerts zijn leiderspositie over. Die gaf hij niet meer af. Kan hij ook dit jaar uitblinken in de Superprestige?