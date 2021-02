LIVE: Steekt Toon Aerts in Middelkerke zijn eerste Superprestige op zak?

Laurens Sweeck verloor deze week zijn schoonvader op 59-jarige leeftijd, maar wilde toch starten in Middelkerke. Hij is voorlopig bezig aan een ijzersterke cross.

Aerts is niet in zijn normale doen.

Sweeck, Vanthourenhout, Iserbyt komen in die volgorde een eerste keer over de finishlijn. Aerts volgt op 12 seconden.

Sweeck is in orde.

De profrenners en beloften zijn eraan begonnen in Middelkerke. Laurens Sweeck draait als eerste het veld in na een na een indrukwekkende start.

12 uur 49. 7e winnaar? De slotmanche in Middelkerke is de 8e manche van de Superprestige dit seizoen. De voorbije 7 crossen kregen 6 verschillende winnaars. Enkel Iserbyt dubbelde in Ruddervoorde en Boom. Leider Aerts was de beste in de openingsmanche in Gieten. Sluit hij de Superprestige af zoals hij die begon, met een zege in Middelkerke? .