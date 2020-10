Toon Aerts soleert naar de overwinning in SP-cross in Gieten

18:28 Deze val noopte Thibau Nys tot de opgave:. 18 uur 28. Deze val noopte Thibau Nys tot de opgave: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:17 18 uur 17. Toon Aerts wint. Toon Aerts klaart de klus in Gieten. Hij wint de eerste Superprestige-cross van het seizoen na een fraaie solo. . Toon Aerts wint Toon Aerts klaart de klus in Gieten. Hij wint de eerste Superprestige-cross van het seizoen na een fraaie solo.

18:16 18 uur 16. Het wordt tijd dat het afgelopen is, want het wordt steeds donkerder in Gieten. Gelukkig heeft de organisatie op verschillende plekken voor kunstlicht gezorgd. . Het wordt tijd dat het afgelopen is, want het wordt steeds donkerder in Gieten. Gelukkig heeft de organisatie op verschillende plekken voor kunstlicht gezorgd.

18:15 De eerdere foutjes van Toon Aerts:. 18 uur 15. De eerdere foutjes van Toon Aerts:

18:09 18 uur 09. Voor Toon Aerts is het einde stilaan in zicht. De leider in de koers is begonnen aan de laatste ronde. . Voor Toon Aerts is het einde stilaan in zicht. De leider in de koers is begonnen aan de laatste ronde.

18:06 18 uur 06. Achter Iserbyt hangt nog steeds Laurens Sweeck. Daarmee lijkt het podium vast te liggen, of kan de Belgische kampioen toch nog het gaatje op Iserbyt dichten? . Achter Iserbyt hangt nog steeds Laurens Sweeck. Daarmee lijkt het podium vast te liggen, of kan de Belgische kampioen toch nog het gaatje op Iserbyt dichten?

18:02 18 uur 02. Strijd lijkt beslist. Eli Iserbyt heeft even alles op alles gezet, maar heeft niet kunnen profiteren van de foutjes van Toon Aerts. De leider in de koers heeft intussen weer bijna een halve minuut voorsprong. . Strijd lijkt beslist Eli Iserbyt heeft even alles op alles gezet, maar heeft niet kunnen profiteren van de foutjes van Toon Aerts. De leider in de koers heeft intussen weer bijna een halve minuut voorsprong.

17:59 17 uur 59. Iserbyt leek even te naderen op Aerts, maar de kloof tussen de twee bedraagt intussen opnieuw meer dan 20 seconden. . Iserbyt leek even te naderen op Aerts, maar de kloof tussen de twee bedraagt intussen opnieuw meer dan 20 seconden.

17:58 17 uur 58. Eli Iserbyt is in de achtervolging diep in zijn krachten aan het tasten, maar hij heeft wel nog steeds 20 seconden goed te maken. . Eli Iserbyt is in de achtervolging diep in zijn krachten aan het tasten, maar hij heeft wel nog steeds 20 seconden goed te maken.