LIVESTREAM: Levert modderparcours in Niel duel tussen Iserbyt en Aerts op?

Rond de visvijver krijgen we weer een ander beeld: Laurens Sweeck vliegt naar de kop, Ryan Kamp volgt in het spoor van de Belgische kampioen.

Niet Toon Aerts, maar Thijs Aerts rijdt zowaar op kop rond.

Iserbyt en Aerts achtervolgen. Eli Iserbyt heeft zich al vastgebeten in het wiel van Toon Aerts, maar ze hebben allebei werk voor de boek. Met een 8e en 9e plek moeten ze nog wat opschuiven.

15:02 Van der Haar valt. Lars van der Haar maakt meteen kennis met de modder in Niel. Bij de eerste loopstrook gaat hij al onderuit.

15:01 15 uur 01 match begonnen Start Iserbyt laat zich wat wegdrummen bij de start. Toon Aerts is wel goed weg en schuift op.

14:55 14 uur 55. Iserbyt won een fysiek zware cross op de Koppenberg en een technische, snelle cross in Rosmalen. Hij maakt dus een grote kans. Bondscoach Sven Vanthourenhout.

14:55 14 uur 55. Toon Aerts schuwt favorietenrol niet. "Het is eens leuk om een nieuw parcours te krijgen na al die jaren", zegt Toon Aerts. "Bovendien past het wel bij mij. De loopstrook is lastig en ligt me wel. Maar op het asfalt kan het tactisch gespeeld worden."

13:41 13 uur 41. Iserbyt: "Toon maakt een grote kans". Ook voor Eli Iserbyt is het nieuwe parcours een verrassing. "Het is veel stoempen. Er zijn een paar diepe stroken, maar niet enorm veel. Ik zie het nog zitten. Iedereen zal snel op zijn plekje vallen." "Een eerste zege in mijn Europese trui zou mooi zijn, maar we zullen zien hoe de benen reageren na het EK. Toon Aerts is wel in het voordeel. Hij maakt een grote kans, omdat hij al zittend een groter vermogen kan trappen."

12:44 12 uur 44. De vrouwen ploeteren al door de modder bij de verkenning. De vrouwen ploeteren al door de modder bij de verkenning

11:46 11 uur 46. Opnieuw Eli Iserbyt? Na een zegereeks van Toon Aerts heeft Eli Iserbyt overgenomen. Hij won de Superprestigemanche in Ruddervoorde, de Koppenbergcross en kroonde zich tot Europees kampioen. Omdat Aerts de eerste manche in Gieten op zijn naam heeft geschreven, ligt de strijd voor het klassement helemaal open. Wie wint de Jaarmarktcross?

11:44 11 uur 44. Vernieuwd parcours. De Jaarmarktcross zit in een "nieuw" kleedje. Net als in de beginjaren van de wedstrijd liggen start en aankomst in de Antwerpsestraat. Het parcours verschuift zo naar de Nielse kleiputten, die door de regenval van de voorbije dagen er drassig bij liggen. "Het wordt ploeteren en lopen", zegt Erwin Vervecken van Golazo. "Dit is waar Niel vroeger voor bekend was en hoe ik de cross herinner uit mijn tijd als actief renner." Rond de visvijver kunnen de renners dan weer snelheid maken. "De combinatie van snelle passages en loopstroken maakt van Niel een onvoorspelbare wedstrijd. Valt het hier even stil, dan kan het een tactische cross worden", besluit Vervecken.

11-11-2020 11-11-2020.