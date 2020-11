Als Aerts en Iserbyt vechten om een been loopt Vanthourenhout ermee heen

Maar het werd geen solo slim. Laurens Sweeck voelde zich in zijn sas en dichtte de kloof met Aerts in zijn zog. De Telenet Fidea Lions konden de Belgische kampioen niet in de tang nemen want het tempo stokte even en zo sloten ook Vanthourenhout en Iserbyt, die door een schuiver even in de achtergrond verzeild was, weer aan.

Vanthourenhout: "Dit is waar je het allemaal voor doet"

"Het was een intense week voor mij en het doet enorm veel deugd om eens te winnen", vertelde een emotionele Vanthourenhout. "Ik was slecht gestart en ik voelde wel dat ik beetje bij beetje kon opschuiven. Toen ik vooraan kwam zag ik dat Aerts niet echt een superdag had."

"Ik ging de laatste ronde in met een handvol seconden. Dan moet je niet nadenken, maar rijden. De passage in het bos lag me ook uitstekend, daarna was het binnen. Het gaat goed de laatste weken. Dit parcours lag me erg goed, maar je moet het altijd nog afmaken."

Het is de eerste zege klassementscross voor Vanthourenhout. "Dit is waar je het allemaal voor doet. Ik ben recent ook mijn neef verloren in een ongeluk, dus dat maakt het nog specialer."