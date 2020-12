LIVE: Wout van Aert moet na moeizame start achtervolgen in Boom

15:12 15 uur 12. Aerts vliegt door het zand. Aerts geeft een sterke indruk. Achter hem beseffen Iserbyt en Vanthourenhout dat ze dit niet mogen laten gebeuren als ze in aanmerking willen komen voor de zege. . Aerts vliegt door het zand Aerts geeft een sterke indruk. Achter hem beseffen Iserbyt en Vanthourenhout dat ze dit niet mogen laten gebeuren als ze in aanmerking willen komen voor de zege.

15:10 15 uur 10. Achter Aerts zijn het Van Kessel en Vanthourenhout die als eerste door de heuvelzone rijden. Iserbyt is ook wel vlakbij. Van Aert rijdt rond op ongeveer plaats 10. . Achter Aerts zijn het Van Kessel en Vanthourenhout die als eerste door de heuvelzone rijden. Iserbyt is ook wel vlakbij. Van Aert rijdt rond op ongeveer plaats 10.

15:09 15 uur 09. Aerts geeft er een snok aan. Bij het begin van de heuvelzone in ronde twee trekt Aerts door. Staand op de pedalen trekt hij door. De rest moet een klein gaatje laten. . Aerts geeft er een snok aan Bij het begin van de heuvelzone in ronde twee trekt Aerts door. Staand op de pedalen trekt hij door. De rest moet een klein gaatje laten.

15:06 15 uur 06. Einde ronde 1. Helemaal vooraan zien we Iserbyt, Van Kessel, Aerts, Vanthourenhout en Hermans. Dan volgt een kleine kloof en komt onder meer Pidcock met ook Van der Haar. Sweeck en Van Aert volgen op enkele seconden. . Einde ronde 1 Helemaal vooraan zien we Iserbyt, Van Kessel, Aerts, Vanthourenhout en Hermans. Dan volgt een kleine kloof en komt onder meer Pidcock met ook Van der Haar. Sweeck en Van Aert volgen op enkele seconden.

15:04 15 uur 04. Geen grote verschillen. Soete maakte een slipper, maar trekt gelukkig niemand mee in zijn val. Sweeck zit net voor Van Aert iets verderop, maar alles zit voorlopig nog op een zakdoek. . Geen grote verschillen Soete maakte een slipper, maar trekt gelukkig niemand mee in zijn val. Sweeck zit net voor Van Aert iets verderop, maar alles zit voorlopig nog op een zakdoek.



15:03 15 uur 03. In de heuvelzone neemt pluimgewicht Iserbyt de koppositie. Hij heeft Van Kessel en Aerts. . In de heuvelzone neemt pluimgewicht Iserbyt de koppositie. Hij heeft Van Kessel en Aerts.

15:01 15 uur 01. Positie 30 voor Van Aert en lekke band voor Pidcock. Tom Pidcock was het snelste gestart, maar heeft na 500 meter al een platte band vooraan. Wat een pech. Hij moet heel voorzichtig door de bochten, maar verliest niet te veel tijd, want de materiaalpost is dichtbij. Van Aert is niet goed gestart. . Positie 30 voor Van Aert en lekke band voor Pidcock Tom Pidcock was het snelste gestart, maar heeft na 500 meter al een platte band vooraan. Wat een pech. Hij moet heel voorzichtig door de bochten, maar verliest niet te veel tijd, want de materiaalpost is dichtbij. Van Aert is niet goed gestart.

15:01 15 uur 01. Start. Ze zijn weg en het is Pidcock die als eerste het veld in duikt. Van der Haar volgt als eerste in het wiel. Van Aert volgt vrij ver. . Start Ze zijn weg en het is Pidcock die als eerste het veld in duikt. Van der Haar volgt als eerste in het wiel. Van Aert volgt vrij ver.

14:55 14 uur 55. Ik heb nog altijd wat last van mijn lies, maar ik denk niet dat het echt erg is. Laurens Sweeck. Ik heb nog altijd wat last van mijn lies, maar ik denk niet dat het echt erg is. Laurens Sweeck

14:54 14 uur 54. Ik heb wel een beetje het gevoel dat de topvorm om de hoek schuilt. Toon Aerts. Ik heb wel een beetje het gevoel dat de topvorm om de hoek schuilt. Toon Aerts

14:52 14 uur 52. Ik denk niet aan mijn leidersplaats in de Superprestige. Ik denk aan de dagzege. Dit is een ronde dat me ligt. Eli Iserbyt. Ik denk niet aan mijn leidersplaats in de Superprestige. Ik denk aan de dagzege. Dit is een ronde dat me ligt. Eli Iserbyt

14:51 14 uur 51. Foutjes zijn hier dodelijk. Het is heel glad in de bochten. Het wordt een slijtageslag. Wout van Aert. Foutjes zijn hier dodelijk. Het is heel glad in de bochten. Het wordt een slijtageslag. Wout van Aert

11:08 11 uur 08. Man in vorm Vanthourenhout of Wout van Aert? Elke manche van de Superprestige had dit seizoen al een andere winnaar. Wout van Aert doet vanmiddag voor het eerst mee in de Superprestige en kan winnaar nummer 5 worden. Of wordt het opnieuw Michael Vanthourenhout, die de vorige manche in Merksplas won en oppermachtig was in Tabor? . Man in vorm Vanthourenhout of Wout van Aert? Elke manche van de Superprestige had dit seizoen al een andere winnaar. Wout van Aert doet vanmiddag voor het eerst mee in de Superprestige en kan winnaar nummer 5 worden. Of wordt het opnieuw Michael Vanthourenhout, die de vorige manche in Merksplas won en oppermachtig was in Tabor?

11:06 11 uur 06. Iserbyt voert de stand aan. In de stand van de Superprestige leidt Eli Iserbyt voor Toon Aerts en Laurens Sweeck. Iserbyt won in Ruddervoorde en was in de andere drie manches telkens tweede. Man in vorm Michael Vanthourenhout is vijfde. . Iserbyt voert de stand aan In de stand van de Superprestige leidt Eli Iserbyt voor Toon Aerts en Laurens Sweeck. Iserbyt won in Ruddervoorde en was in de andere drie manches telkens tweede. Man in vorm Michael Vanthourenhout is vijfde.

11:04 11 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335516840643190785

10:59 10 uur 59. Toon Aerts won vorig jaar de moddercross in Boom. Vorig jaar was de zege in Boom voor Toon Aerts. Hij reed in de tweede helft van de wedstrijd weg van een sterke Sweeck, die echter te veel slippers maakte om aanspraak te maken op de zege. Quinten Hermans en Tom Pidcock vervolledigden het podium na een loodzware moddercross. . Toon Aerts won vorig jaar de moddercross in Boom Vorig jaar was de zege in Boom voor Toon Aerts. Hij reed in de tweede helft van de wedstrijd weg van een sterke Sweeck, die echter te veel slippers maakte om aanspraak te maken op de zege. Quinten Hermans en Tom Pidcock vervolledigden het podium na een loodzware moddercross.

10:59 10 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334179697832452097

10:59 10 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333440655423655939