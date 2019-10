Iserbyt domineert de herfst met nu ook zege in de modder in Gieten

De twee renners van Telenet-Baloise hadden Iserbyt zo in de tang, maar dan werd Aerts genekt door een haperende ketting. Iserbyt sprong als een kat op het wiel van Hermans en plaatste vervolgens een vernietigende versnelling in de slotronde. Na twee Wereldbeker-zeges wint Iserbyt nu ook de opener in de Superprestige, zijn eerste overwinning in dit regelmatigheidscriterium.

In de achtervolging op de twee leiders kwam de dieselmotor van Toon Aerts pas halfweg koers volledig op toerental. Na een straffe inhaalrace kwam de Belgische kampioen in de finale zowaar nog aansluiten bij Iserbyt en zijn ploegmaat Hermans

Gianni Vermeersch was de snelste starter in Gieten, maar kreeg al in de eerste ronde af te rekenen met een lekke band. Een groepje met onder meer Quinten Hermans en Eli Iserbyt nam het commando over en al vroeg in de wedstrijd kozen die twee ook samen het hazenpad.

VIDEO: Uitgebreide samenvatting Superprestige Gieten

Iserbyt: "Ik probeer gewoon te genieten"

"Het was een heel lastige cross, Quinten was heel sterk vandaag", zegt winnaar Eli Iserbyt aan PlaySports. "Zeker op de rechte stukken reed hij heel snel. Er waren maar een paar stroken waar ik echt kon demarreren. Bovendien was een foutje hier snel gemaakt."

"Voor mijn goeie versnelling had ik het al twee keer geprobeerd, maar ik maakte telkens een dom fout. Toen Toon Aerts aansloot, wist ik dat ik zeker iets moest proberen in de laatste ronde. Net toen hij naar Quinten riep dat hij mocht gaan, viel zijn ketting eraf. Dat was wel een beetje geluk voor mij, maar dat hoort erbij."

"De druk? Ik heb er niet echt last van, want ik had hier niet echt op gehoopt. Alles wat erbij komt, is extra en ik probeer er gewoon van te genieten."