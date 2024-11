LIVE: Titelverdedigster Alvarado schiet snel naar de leiding in Niel

Alvarado voor 3 op een rij in Niel

Goeiemiddag! Over een uur gaat in Niel de Jaarmarktcross van start. Ceylin Alvarado is er titelverdedigster, de Nederlandse renster kan de veldrit voor het derde jaar op een rij winnen.



De concurrentie komt zoals gewoonlijk uit eigen land. Lucinda Brand staat aan de leiding in de Superprestige en kan een goede zaak doen, omdat wereldkampioene Fem van Empel niet van de partij is.



Duiken vanmiddag ook de blubber in: Sanne Cant, Laura Verdonschot, Sara Casasola, Aniek van Alphen, Annemarie Worst, Alicia Franck en Marion Norbert Riberolle.