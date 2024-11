Alvarado laat haar wapens niet zwijgen op Wapenstilstand en wint in Niel

ma 11 november 2024 14:23

Ceylin Alvarado heeft met de Jaarmarktcross in Niel haar 4e overwinning van het seizoen geboekt. De Nederlandse was snel gaan vliegen en pakte uit met een stevige solo voor haar 3e op een rij in de Rupelstreek. "Ik wilde er snel korte metten mee maken", sprak ze. Lucinda Brand werd 2e, Norbert Riberolle nam Casasola te grazen voor het laatste podiumplekje in de Superprestigecross.



Ceylin del Carmen Alvarado was de voorbije twee jaar de sterkste in Niel en dat was dit jaar niet anders. Inge van der Heijden en Laura Verdonschot mochten even aan de leiding nemen, maar al in de eerste ronde begon de Nederlandse aan haar solo. Niemand zou haar nog terugzien, Alvarado vloog.



Achter haar ontspon zich een mooie strijd om de tweede plaats. Lucinda Brand moest zich flink in het zweet werken om Sara Casasola af te houden. De Italiaanse kampioene koerste met veel grinta langs de Rupel. Zelfs een haperende ketting hield haar niet tegen.

Comebackkid Casasola

Na een inhaalrace kwam Casasola nog aankloppen bij Brand, die lek was gereden. Met een ultieme versnelling in de laatste ronde kreeg de Nederlandse de Italiaanse kampioene toch tegen het canvas.

Een mokerslag voor Casasola, die in de laatste rechte lijn ook haar ploeggenote Marion Norbert Riberolle nog zag passeren.

In het klassement van de Superprestige staat Alvarado nu op de eerste plaats met evenveel punten als Brand. Casasola is derde.

Volgend weekend staat op de terreinen van De Kolonie in Merksplas de vierde van acht manches op het programma.

Uitslag Superprestige Niel ranking naam resultaat 1 Ceylin Alvarado in 42'28" 2 Lucinda Brand op 21" 3 Marion Norbert Riberolle 24" 4 Sara Casasola 26" 5 Annemarie Worst 1'13" 6 Laura Verdonschot 1'29" 7 Inge van der Heijden 1'37" 8 Leonie Bentveld 1'38" 9 Aniek van Alphen 1'47" 10 Denise Betsema 2'09"

Reacties

Ceylin Alvarado (1e): "Ik wilde er snel korte metten mee maken, maar ik had niet verwacht dat het gat zo snel zo groot zou worden. Het gaf me extra motivatie." Lucinda Brand (2e): "Niks te doen aan Ceylin vandaag, ik moest proberen om tweede te worden. Ik had de benen van gisteren niet. De schade beperken was de opdracht vandaag." Marion Norbert Riberolle (3e): "Ik kom altijd wat traag op gang. Dit soort wedstrijden liggen me veel beter dan halve wegwedstrijden, zoals het EK in Spanje." Sara Casasola (4e): "Die ketting heeft me veel krachten gekost. In de laatste ronde miste ik de power voor het podium. Ontgoochelend, want ik voelde me sterk en ik houd van zulke zware wedstrijden. Ik had hier naar uitgekeken."