Sterke Ceylin Alvarado klieft door het zand van Mol naar tweede zege op twee dagen na val van Lucinda Brand

Ceylin Alvarado heeft rond het Zilvermeer in Mol haar leidersplaats in de Superprestige verstevigd. De Nederlandse sloeg na 4 ronden een klein kloofje en profiteerde dan van een val van Lucinda Brand om nog meer afstand te nemen. Sanne Cant viel als 4e net naast het podium.

De veldritklas mocht vlak voor Kerstmis op driedaagse. Vandaag stond aan het Zilvermeer in Mol het sluitstuk van die 3 dagen cross op het menu.

Zaterdag was voor Marie Schreiber, gisteren triomfeerde Ceylin del Carmen Alvarado. Dat die laatste tegenwoordig weer haar beste benen gevonden heeft, zette ze vandaag nog maar eens in de verf.

Ze glipte goed mee met Lucinda Brand en Inge van Der Heijden bij de start en draaide de gashendel onderweg al een paar keer open.

De motor van Van der Heijden ontplofte als eerste, even later was ook Brand gezien. Alvarado maakte slim gebruik van een zandheuveltje waar de Nederlandse kampioene al ronde na ronde problemen mee had.

Een minuutje later beet Brand ook nog eens letterlijk in het zand. Ze ging onderuit, de kloof was zo definitief geslagen. Brand probeerde nog, maar kwam nooit meer op het wiel.

Twee op twee dus voor Alvarado vlak voor Kerstmis. Ze breidt haar voorsprong in het Superprestigeklassement nog wat uit en won nu 4 van de 5 manches.