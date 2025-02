LIVE (13.40 uur): Geeft Lucinda Brand haar eindzege in de Superprestige nog wat extra glans in Middelkerke?

Geen spannend slotstuk

Middelkerke maakte zich op voor een razend spannende ontknoping in het Superprestige-klassement. Tussen Lucinda Brand en Ceylin Alvarado bedraagt het verschil amper één puntje.



Maar de gedroomde tweestrijd komt er niet meer, want door aanhoudende vermoeidheid en een recente infectie verschijnt Alvarado niet aan de start. Brand is zo sowieso eindwinnares in de Superprestige.