Eindwinnares Lucinda Brand sluit Superprestige af met 2e plek na val in Middelkerke, dagzege voor Inge van der Heijden

Superprestige Middelkerke (vrouwen) Superprestige vrouwen 6 rondes 13:40 Middelkerke Inge van der Heijden einde 0 1 2 3 4 5 6

De Noordzeecross is uitgedraaid op een allereerste overwinning voor Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) in een klassementscross. De Nederlandse werd in Middelkerke op de hielen gezeten door Lucinda Brand, maar de eindwinnares kon de kers net niet op de taart zetten. Sanne Cant werd vierde.

De slotmanche van de Superprestige in Middelkerke had vooraf alle ingrediënten in huis om een echte nagelbijter te worden.

De kloof tussen leidster Brand en achtervolgster Alvarado voor aanvang van de slotcross? Eén luttel puntje. Maar een heerlijke ontknoping in het klassement kwam er niet, want Alvarado verscheen niet aan de start.

Toch ontbrak het niet aan spektakel in West-Vlaanderen. Amper één bocht waren we ver, toen al stond de koers op zijn kop. Topfavoriete Lucinda Brand dook het veld in met een val. De schade bleef relatief beperkt, maar de chrono was onverbiddellijk: meteen meer dan 20 seconden achterstand op de leidsters.

Voorin roken de schaduwfavorieten hun kans. Inge van der Heijden en ploeggenote Sara Casasola trokken meteen op avontuur. Intussen ging het van kwaad naar erger met Brand. Op het dieptepunt van haar inhaalrace tikte de klok 30 seconden aan, toch zou ze nog gevaarlijk dichtbij komen. Bij het ingaan van de slotronde ging ze op en over Casasola, enkel Van der Heijden kreeg ze niet meer te pakken. De Nederlandse stoomde in haar eentje door naar haar allereerste zege ooit in een klassementscross. "Het seizoen kan niet meer kapot", was haar veelzeggende reactie. Brand moest vrede nemen met plek 2, maar heeft als eindwinnares van de Superprestige wel een leuke troostprijs beet.

Lucinda Brand: "Er werd plots harder geremd dan verwacht"

Inge van der Heijden (winnares): "Ik heb er hard voor moeten strijden. Vooral in de laatste ronde kwam Lucinda nog dichtbij, terwijl het beste er bij mij wel vanaf was. Sara en ikzelf hadden in de eerste rondes al hard doorgetrokken. Zeker na die val, want Lucinda was onze grootste concurrente. Maar ik ben blij dat ik heb volgehouden tot aan de finish, het was het waard. Ik miste een keer een uitschieter, vandaag kwam hij er wel. Het seizoen kan niet meer stuk." Lucinda Brand (tweede): "Ik zat best goed in de eerste bocht en had wat ruimte, maar ineens werd er veel harder geremd dan verwacht. Daardoor reed ik in het wiel en was ik gezien. Je probeert dan ineens heel veel goed te maken, maar de eerste ronde volle bak gaan, is niet helemaal mijn ding. Het gat was plots ook 30 seconden, dat was veel. Ik wist wel dat ik moest doorgaan richting het podium, al had ik een andere strijd in mijn hoofd." Sara Casasola (derde): ""Ik ben heel blij met het podium. Vandaag lag er een mooie kans op de zege, maar ik ben blij dat Inge die kon pakken. Zo blijft de winst binnen het team. Ze was ook gewoon sterker vandaag. Ik zag veel af, omdat ik te veel verloor in het zand. Daar moet ik echt beter in worden. Op één ronde van het einde heb ik even gewacht en probeerde ik op adem te komen, maar Lucinda liet me ook nog achter."

Uitslag Superprestige Middelkerke ranking naam resultaat 1 Inge van der Heijden 44'28" 2 Lucinda Brand op 13" 3 Sara Casasola 33" 4 Sanne Cant 1'18" 5 Hélène Clauzel 1'34" 6 Marion Norbert Riberolle 2'02" 7 Julie Brouwers 2'16" 8 Leonie Bentveld 3'07" 9 Aniek van Alphen 3'30" 10 Kiona Crabbé 3'46"