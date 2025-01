Vrouwencross in Gullegem (LIVE vanaf 13.45 uur): op naar een duel Brand-Alvarado?

Backstedt als 3e hond?

Op papier krijgen we een oranje duel tussen Lucinda Brand en Ceylin Alvarado. Maar hou straks ook het Britse toptalent Zoe Backstedt in de gaten.



Zeker omdat ze in Gullegem vorig jaar haar eerste crosszege bij de profs boekte.



Alvarado stond toen als topfavoriete aan de start van de Hexia Cross in Gullegem, maar gaf op met rugpijn. Backstedt greep haar kans en won solo voor Manon Bakker en Inge van der Heijden.