LIVE (18u): Puck Pieterse moet met maagproblemen passen voor Diegem

Alvarado of Brand?

Fem van Empel, gisteren nog de winnares in Besançon, neemt ook niet deel in Diegem. Zo liggen er kansen voor Ceylin Alvarado: de leidster in de Superprestige zal een mindere dag in Besançon willen doorspoelen.



Ook Lucinda Brand, nummer 2 in Besançon, is een kanshebber. Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle (8e in Frankrijk) verdedigen de Belgische eer.