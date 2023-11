Geen Wapenstilstand in de cross: Ceylin Alvarado voert favorietenlegertje aan in Niel (13.40 uur)

Zoek dit weekend en ook volgend weekend niet naar de regenboogtrui van Fem van Empel. De Nederlandse heerseres van de eerste crossweken heeft de pauzeknop ingeduwd en wil vooral mentaal haar batterij opladen. Na haar Europese titel zei van Empel dat het niet altijd even gemakkelijk is om de stempel van topfavoriete opgeplakt te krijgen.

10 uur 19. Geen Van Empel. Zoek dit weekend en ook volgend weekend niet naar de regenboogtrui van Fem van Empel. De Nederlandse heerseres van de eerste crossweken heeft de pauzeknop ingeduwd en wil vooral mentaal haar batterij opladen. Na haar Europese titel zei van Empel dat het niet altijd even gemakkelijk is om de stempel van topfavoriete opgeplakt te krijgen. .

clock 10:17

10 uur 17. Laatste 10 winnaressen in Niel. 2022: Ceylin Alvarado (Ned) 2021: Lucinda Brand (Ned) 2020: Lucinda Brand (Ned) 2019: Lucinda Brand (Ned) 2018: Sanne Cant 2017: Nikki Brammeier (GBr) 2016: Sanne Cant 2015: Sanne Cant 2014: Sanne Cant 2013: Sanne Cant .