LIVESTREAM: Pieterse gaat solo in openingsronde, Alvarado moet achtervolgen na slechte start

Diegem vandaag is de voorlaatste Superprestigemanche van de winter, op 10 februari is de finale in Middelkerke.



Hoewel tot nu Fem van Empel en Ceylin Alvarado elk mooi de 6 gereden manches verdeeld hebben, staat de Nederlandse Annemarie Worst op kop van het regelmatigheidscriterium.



Van Empel doet niet mee vanavond. Puck Pieterse verdedigt haar zege van 2022 en toonde met haar winst in Gavere dat de topvorm er is. Na 8 podia in 8 crossen was dat de eerste triomf.



Ze krijgt concurrentie van Alvarado, Brand, Worst, Van Alphen, Bäckstedt en Sanne Cant. Van Anrooij, vorig jaar tweede, past met een ribblesure.



Brand is er voor het eerst sinds 2016 bij, maar haalde in Diegem nog nooit het podium.