Dominante Alvarado zoeft naar winst op circuit van Zolder, Brand is 3e

Inge van der Heijden toonde zich dan weer tevreden met haar tweede stek. "Ik had geen al te beste start naar mijn gevoel, maar gelukkig kon ik wel snel opschuiven", zei ze na afloop.

"Ik was blij verrast dat ik zo 'n goede dag had na de lastige cross in Gavere, maar die laatste ronde was er voor mij te veel aan. Ik moest Ceylin laten rijden en nog alle zeilen bijzetten om Lucinda voor te blijven voor de tweede plek. Tweede was het hoogst haalbare vandaag en daar ben ik heel blij mee."