LIVE: Betsema en Van der Heijden maken er razendsnel duel van in Ruddervoorde

Fase per fase

clock 14:15 14 uur 15. Van der Heijden kent in de voorlaatste ronde toch een zwak moment. De kloof met Betsema wordt alleen maar groter. Is het pleit beslist of maakt de koploopster toch nog een foutje?

clock 14:14 14 uur 14. Denise Betsema rijdt foutloos rond. Het is draaien en keren in Ruddervoorde, maar ze ploegt vlot door de West-Vlaamse weide.

clock 14:13 14 uur 13. Alarm voor Van der Heijden. Opletten geblazen voor Inge van der Heijden, want Betsema heeft een klein kloofje geslagen. Ze steekt haar hand uit naar een tweede overwinning op een rij in Ruddervoorde.

clock 14:11 14 uur 11. Met nog 2 rondes te gaan lijkt het een duel tussen Betsema en Van der Heijden te worden. Alvarado heeft toch een tikje gekregen en volgt op 13 seconden. Annemarie Worst blijft 4e maar wel op ruim een halve minuut.

clock 14:08 8 seconden voor Alvarado. Alvarado lijkt haar tweede adem te hebben gevonden, maar de kloof dichten blijkt aartsmoeilijk. 14 uur 08.

clock 14:06 14 uur 06. Het kloofje met Alvarado wordt weer groter. Betsema probeert nu ook Van der Heijden een oplawaai te verkopen, maar ziet de Nederlandse nog altijd in haar achteruitkijkspiegel.

clock 14:05 14 uur 05. Gewoon in het wiel blijven. Meer hoef je niet te doen, Inge. Ploegleider Camiel van den Bergh geeft Van der Heijden advies.

clock 14:03 14 uur 03. Alvarado bijt door. Met een lange beurt door de zandbak blijft Alvarado de twee koplopers - Betsema en Van der Heijden - binnen schot houden. Bij het ingaan van de 4e ronde zegt de chronometer: 4 seconden.

clock 14:01 14 uur 01. Zo snel geeft Alvarado zich niet gewonnen. Met de fiets op de schouders springt ze fluks over de balkjes. Even voorop raken en het tempo drukken lijkt haar doel.

clock 13:59 13 uur 59. Betsema en Van der Heijden proberen Alvarado nu helemaal af te schudden. Van der Heijden volgt vlot in het wiel, Betsema weigert om de koppositie af te geven.

clock 13:58 13 uur 58. Cant 9e. Sanne Cant rijdt nog steeds op de 9e plek rond, met Zoë Backstedt voor haar. Kan ze nog wat dichter bij de top 5 sluipen?

clock 13:57 13 uur 57. Het lijkt niet de verlossende veldrit voor Annemarie Worst te worden. Ze volgt al op 18 tellen.

clock 13:56 13 uur 56. Ronde 3. De 2e ronde leek wel één langgerekte sprint en zo blijven er nog drie kanshebbers over (of zo lijkt het toch). Betsema, Van der Heijden en Alvarado vormen een Nederlandse kopgroep. Al lijkt Alvarado het nu toch moeilijk te hebben om te volgen.

clock 13:53 13 uur 53. Alvarado moest even op de tanden bijten, maar zit nu toch weer in het wiel van Van der Heijden. Ook Worst probeert weer aan te sluiten. Denise Betsema geeft het in elk geval niet cadeau.

clock 13:51 13 uur 51. Betsema, de winnares van vorig seizoen, zet de koplopers even goed onder druk en dat lijkt vooral Annemarie Worst problemen te bezorgen. Alvarado en Van der Heijden kunnen het verschroeiende tempo wel nog aan.

clock 13:49 13 uur 49. Het ging razendsnel in de openingsronde. Sanne Cant probeert op de 9e plek te volgen, maar de eerste vier lijken al gaan vliegen.

clock 13:49 13 uur 49. Betsema is niet van plan om haar landgenote al te laten rijden. Ze neemt over van Alvarado en rijdt het gaatje met Van der Heijden in één ruk dicht.