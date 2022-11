LIVE: Geen Van Empel, Brand en Worst in Niel: wie kan profiteren?

Fase per fase

clock 14:10 14 uur 10. Voor Alvarado is het een unieke kans om na 1 jaar en 9 maanden zonder overwinning nog eens raak te schieten. Maar Betsema zal haar leidersplaats in de Superprestige niet zomaar uit handen geven.

clock 14:08 14 uur 08. Bij Van der Heijden lijkt de rekker geknapt. Alvarado en Betsema geven elkaar geen duimbreed toe.

clock 14:06 14 uur 06. Het is een jojo-spelletje voor Van der Heijden. In de "blubberzone" wordt ze opnieuw op afstand gezet. Een podiumplek lijkt het hoogst haalbare vandaag.

clock 14:05 14 uur 05. Van der Heijden sluit weer aan. Halfweg maken Alvarado en Betsema duidelijk dat ze terecht als favorieten werden bestempeld. Inge van der Heijden heeft haar tweede adem gevonden en volgt op 1 seconde.

clock 14:01 14 uur 01. Van der Heijden heeft het moeilijk. Inge van der Heijden plooit zich nog eens dubbel over haar stuur. Op de verharde strook krijgt ze opnieuw een oplawaai. Hoelang kan ze Alvarado en Betsema nog proberen te volgen?

clock 14:01 14 uur 01. Belgisch kampioen Sanne Cant strijdt om de 4de plaats.

clock 14:00 14 uur . Achterin is er een mooie strijd aan de gang voor de 4e plek. Cant, Van Alphen en Riberolle hebben een treintje gevormd.

clock 13:59 13 uur 59. Het podium lijkt al verdwenen: Alvarado en Betsema zijn aan elkaar gewaagd, Van der Heijden hangt aan de rekker.

clock 13:58 Van Alphen blijft haperen. Aniek van Alphen wil in haar achtervolging de bocht iets te snel afsnijden en blijft met haar stuur haperen aan een reclamezeil. Het duurt even voor ze de knoop kan ontwarren, Sanne Cant kan haar zo bij de lurven vatten. 13 uur 58. mechanical breakdown

clock 13:57 13 uur 57. Aniek van Alphen volgt op 7 seconden van het koptrio, voor Cant bedraagt de achterstand al 15 seconden.

clock 13:55 13 uur 55. Alvarado probeert even op het zadel te blijven in de zandbak, maar ze moet al snel haar poging staken. Betsema neemt de koppositie over.

clock 13:54 13 uur 54. Cant laat het kopje niet hangen. Ze trapt verbeten op haar pedalen om opnieuw vooraan aan te sluiten.

clock 13:53 13 uur 53. Voor Aniek van Alphen gaat het wat te hard op het asfalt. Alvarado, Betsema en Van der Heijden zijn niet van plan om te wachten.

clock 13:51 13 uur 51. Nog eens een overzicht: Van Alphen, Van der Heijden, Alvarado en Betsema leiden de dans. Cant volgt op een tiental meter.

clock 13:51 Cant valt. Sanne Cant is de voeling met de kopgroep kwijt na een valpartij. Ze moet alleen de kloof op de koplopers dichten. 13 uur 51. fall

clock 13:49 13 uur 49. Met een goede klauterpartij sluit Cant aan bij de kopgroep. Ze bijt zich vast in het wiel van Alvarado. Betsema sluit achteraan het rijtje aan na een foutje.

clock 13:48 13 uur 48. Nederlands trio voorin. Aan het einde van de 1e ronde zien we drie Nederlandse dames op kop. Inge van der Heijden, Alvarado en Betsema. Van Alphen en Cant volgen op nauwelijks 3 seconden.