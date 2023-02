Dubbelslag voor Alvarado in de Superprestige in Middelkerke

Ceylin del Carmen Alvarado heeft er een onewomanshow van gemaakt voor het doek viel over de Superprestige. In de laatste manche in Middelkerke soleerde ze naar de dagzege en stelde ze ook de overwinning in het eindklassement veilig. Bij afwezigheid van “de grote drie” van het vrouwenveldrijden, gaf Alvarado een masterclass aan zee.