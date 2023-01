LIVESTREAM: Aanval is de beste verdediging? Klassementsleider Alvarado knalt solo weg

Sanne Cant duwde dit najaar even de reset-knop in. De Belgische kampioen kwam vorige week pas terug in competitie, meteen met twee hoopvolle prestaties in Herentals en Koksijde. "Het was de juiste beslissing om even te stoppen", vertelde Cant. "Ik heb even rust genomen, maar daarna ben ik er weer helemaal ingevlogen."





Net op tijd voor het BK? "Ik hoop het. Ik wil in Lokeren nog eens het beste van mezelf te geven. Ik besef meer en meer dat 13 Belgische titels op rij uniek is, maar een veertiende is zeker welkom. Er liggen dit jaar heel wat kapers op de kust."