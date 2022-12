LIVESTREAM: Puck Pieterse is al vroeg gaan vliegen in avondcross Diegem

clock 19:16 19 uur 16. Bij Van Anrooij dacht je de eerste ronde dat er niets in zat vandaag, maar ze komt helemaal onder stoom. Paul Herygers. Bij Van Anrooij dacht je de eerste ronde dat er niets in zat vandaag, maar ze komt helemaal onder stoom. Paul Herygers

clock 19:14 19 uur 14. Van Anrooij op komst? Shirin van Anrooij klieft wel heel fluks door de zandbak en maakt meters goed ten opzicht van de leidster. Kan zij haar landgenote het vuur aan de schenen leggen?

clock 19:12 19 uur 12. Betsema en Alvarado, de nummers 1 en 2 in de Superprestige, hebben elkaar gevonden op plaats 4 en 5. Ze vormen een koppeltje en maken jacht op Van Anrooij en Van der Heijden.

clock 19:12 19 uur 12. "Die ketting hoeft daar niet te liggen", aldus Paul Herygers.

clock 19:11 19 uur 11. Van spanning op deze manier geen sprake, maar daar heeft Pieterse geen boodschap aan. Ruben Van Gucht.

clock 19:10 19 uur 10. De doorkomst na ronde 1, is Pieterse gaan vliegen?

clock 19:09 19 uur 09. Situatie na ronde 1. Puck Pieterse heeft 16 seconden bonus verzameld op eerste achtervolgers Van Anrooij, Van der Heijden en Alvarado. Is de winnares al bekend?

clock 19:06 19 uur 06. Pieterse springt vlot over de balken en vergroot haar kloof. De rest van het pak volgt al op een straatlengte.

clock 19:03 19 uur 03. Pieterse met genadeloos tempo. Puck Pieterse duwt door, zelfs Alvarado kan haar wiel niet houden. "Hier wordt enorm hard gekoerst", meent ons commentaarduo.

clock 19:02 19 uur 02. Van Anrooij en Betsema moeten een gaatje laten, de vrouwen van Alpecin geven er meteen een flinke lap op.

clock 19:01 19 uur 01. Zelfs een schuivertje kan Pieterse niet van de kop houden.

clock 19:00 19 uur . Pieterse maakt al een schuivertje in de eerste bochten. Gelukkig voor de Nederlandse reed ze op kop en verliest ze geen posities.

clock 19:00 19 uur . START! De dames trekken zich op gang. Vas schiet als een kanonskogel weg, ook Pieterse volgt goed.

clock 18:55 18 uur 55. Er zitten wel wat lastige en vettige bochtjes in het parcours, maar er zijn gelukkig ook heel wat asfaltstroken op deze snelle omloop. Puck Pieterse.

clock 18:52 18 uur 52. Er is heel wat volk op de been voor de avondcross in Diegem. Aan de sfeer naast het parcours zal het niet liggen na twee afgelaste edities. De regen houdt de fans niet tegen en zorgt voor een vettige cross.

clock 18:51 18 uur 51. Je gaat niet automatisch uit van een overwinning, maar ik wil wel genoeg punten pakken om over Betsema te wippen in de stand. Maar er zijn nog rensters die azen op de eindzege, we staan hier niet met 2 aan de start. Ceylin Alvarado.

clock 18:43 18 uur 43. Puck Pieterse er vandaag wel bij. Gisteren stond ze niet aan de start in Zolder, vandaag is Puck Pieterse wel van de partij in Diegem. Gooit ze roet in het eten van Denise Betsema en Ceylin Alvarado?

clock 14:57 Op het menu vandaag:. 14 uur 57. Op het menu vandaag:

clock 14:56 14 uur 56. Dat ik solo aankwam na een strijd tegen meiden die ook hard op de weg kunnen rijden, zorgt ervoor dat deze zege veel betekent voor mij. Ceylin Alvarado.

clock 14:54 14 uur 54. Alvarado heerst in Zolder. Ceylin Alvarado heeft dit jaar haar zinnen gezet op de Superprestige. De Nederlandse won al 3 wedstrijden in die competitie en staat zo op een puntje van Denise Betsema, de leidster in het klassement. Kan ze vandaag op en over haar landgenote wippen?

clock 14:54 14 uur 54. Superprestige Dominante Alvarado zoeft naar winst op circuit van Zolder, Brand is 3e

clock 14:46 14 uur 46. Terug van weggeweest. Door verstrengde coronamaatregelen kon de Superprestigeveldrit in Diegem vorig jaar niet doorgaan. Dat kwam omdat het publiek niet geweerd kon worden. De koers passeerde de dorpskern en enkele cafés. "Een drama, want er waren veel kosten gemaakt", volgens de organisatie. . Terug van weggeweest Door verstrengde coronamaatregelen kon de Superprestigeveldrit in Diegem vorig jaar niet doorgaan. Dat kwam omdat het publiek niet geweerd kon worden. De koers passeerde de dorpskern en enkele cafés. "Een drama, want er waren veel kosten gemaakt", volgens de organisatie.