Geen Marianne Vos in Heusden-Zolder, bevestigt Sanne Cant?

Paul Herygers: "Als Cant rijdt zoals gisteren, komt ze in de buurt van WK-podium"

Brand regelt ook de cross in Dendermonde, hoopgevende prestatie van Cant

09:25

09 uur 25. 4 op 5 voor Lucinda Brand. Lucinda Brand is zonder twijfel de vrouw van het crossseizoen. De wereldkampioene won gisteren in Dendermonde al haar 11e cross van het seizoen, maar ze domineert niet alleen in de Wereldbeker. In de Superprestige voert ze ook de stand aan dankzij een 4 op 5. Enkel in Ruddervoorde kon Denise Betsema de reeks doorbreken. Wat wordt het verdict op Limburgse bodem? Het startschot wordt om 13.40 u gegeven. .