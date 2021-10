Ceylin Alvarado maakt in Ruddervoorde comeback na verstoorde bloedwaarden

09:57

09 uur 57. Alvarado na 4 weken weer in competitie. Door verstoorde bloedwaarden was Ceylin Alvarado de voorbije 4 weken niet te zien in de crossen. De Nederlandse paste voor Gieten en de Amerikaanse crossen, maar vandaag haar comeback. "Ceylins bloedwaarden zijn weer genormaliseerd", laat haar team Alpecin-Fenix weten. "Ze heeft de voorbije 3 weken kunnen trainen zoals gepland. Na de wedstrijd in Zonhoven (morgen) zullen we een nieuwe evaluatie maken en haar nieuw programma samenstellen." .