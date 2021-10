Geen Alvarado, wel wereldkampioene Brand aan de start in Gieten

15:57 Bij ons kan je de cross volgen met tekstupdates en ondertussen naar Parijs-Roubaix kijken op Eén. Dan hoef je niet te kiezen. 15 uur 57. Bij ons kan je de cross volgen met tekstupdates en ondertussen naar Parijs-Roubaix kijken op Eén. Dan hoef je niet te kiezen.

15:21 15 uur 21. 3 ex-winnaars aan de start voor jubileumeditie. Met Cant, Worst en Kaptheijns staan er vandaag drie ex-winnaars aan de start. De voorbije twee edities was Alvarado de beste. Het is bovendien een heuse jubileumeditie, want het is de 25e editie van de cross in Gieten. . 3 ex-winnaars aan de start voor jubileumeditie Met Cant, Worst en Kaptheijns staan er vandaag drie ex-winnaars aan de start. De voorbije twee edities was Alvarado de beste. Het is bovendien een heuse jubileumeditie, want het is de 25e editie van de cross in Gieten.

15:00 15 uur . Geen Alvarado, wel Brand. Zoek vandaag niet naar Ceylin Alvarado. De titelverdedigster sukkelt met verstoorde bloedwaarden, waardoor ze moet passen voor Gieten. Wie wel aan de start staat in Nederland is wereldkampioene Lucinda Brand. De Nederlandse liet de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen schieten, omdat ze zich deze winter volledig wil richten op het veld. Gisteren in Meulebeke ontbrak het gros van de Nederlandse brigade nog, maar vandaag staan Betsema, Kastelijn, Worst en co wél aan de start. Ook Sanne Cant, die gisteren nog eens kon winnen, hoopt zich nog eens te meten met de toppers. . Geen Alvarado, wel Brand Zoek vandaag niet naar Ceylin Alvarado. De titelverdedigster sukkelt met verstoorde bloedwaarden, waardoor ze moet passen voor Gieten. Wie wel aan de start staat in Nederland is wereldkampioene Lucinda Brand. De Nederlandse liet de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen schieten, omdat ze zich deze winter volledig wil richten op het veld. Gisteren in Meulebeke ontbrak het gros van de Nederlandse brigade nog, maar vandaag staan Betsema, Kastelijn, Worst en co wél aan de start. Ook Sanne Cant, die gisteren nog eens kon winnen, hoopt zich nog eens te meten met de toppers.

14:59 Bij de juniores won de wereldkampioene op de weg, Zoe Backstedt, eerder deze middag. De Britse werd gisteren tussen de profs nog tweede in Meulebeke. 14 uur 59. Bij de juniores won de wereldkampioene op de weg, Zoe Backstedt, eerder deze middag. De Britse werd gisteren tussen de profs nog tweede in Meulebeke.

14:55 14 uur 55. Zo was het vorig jaar: Alvarado wint in Gieten. Zo was het vorig jaar: Alvarado wint in Gieten