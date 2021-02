Brand houdt net stand in slotmanche Superprestige, Betsema soleert naar dagzege

Het zit erop in Middelkerke. Denise Betsema wint haar eerste SP-cross van het seizoen na een lange solo in de Noordzeecross, de eindzege in het regelmatigheidscriterium is voor Brand.

Nu de posities al een tijdje vastliggen, is het tijd om naar het eindeklassement te kijken. Brand is de eindwinnares van de Superprestige, Alvarado is 2e, Betsema 3e.

Brand komt als derde over de finishlijn voor haar slotronde. De achterstand van de wereldkampioene is bijna een minuut.

In de laatste rechte lijn is Brand bij Bakker gekomen. Haar eindzege lijkt veilig.

Het ziet er weer goed uit voor Brand met het oog op de eindzege, want ook Bakker krijgt ze in het vizier. Alvarado en Betsema lijken wel te ver vooruit te rijden.

Brand beseft dat ze iets moet doen. De wereldkampioene gaat over Kastelijn, Cant, Riberolle en Pieterse naar de vierde plaats.

14 uur 01. Brand komt pas in 8e positie over de finishlijn. De eindzege in de Superprestige is veraf voor de wereldkampioene, maar ze heeft geluk dat Cant, Pieterse, Kastelijn en Riberolle bij haar in de buurt blijven. .