Indrukwekkende Alvarado is in Gieten meteen op de afspraak

Ceylin Alvarado reed in Gieten haar eerste veldrit van het seizoen en toonde meteen dat ze er veel zin in had. De Nederlandse maakte een kanonstart en legde al in de 1e ronde een hoog tempo op.

Voor Sanne Cant was het dan al balen. De Belgische kampioene kwam ten val in de eerste bocht en eenmaal ze weer overeind gekrabbeld was, moest ze als laatste weer vertrekken. Na een lange inhaalrace zou Cant uiteindelijk nog knap 10e worden.

De hoofdrol in Gieten was wel voor Alvarado, die tot halfweg koers het gezelschap duldde van haar landgenotes Betsema, Brand, Kastelijn en Worst. Eén verschroeiende versnelling in de 3e ronde volstond voor de wereldkampioene om een definitieve kloof te slaan.

Alvarado had al snel een gat van zo'n 40 seconden bij elkaar geharkt en reed zo in een zetel naar de overwinning. De volledige top 6 kleurde oranje, Laura Verdonschot was de eerste Belgische op de 7e stek.