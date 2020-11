Straks LIVE: scoort Alvarado 3 op een rij in Superprestige in Niel?

12:03

12 uur 03. Vernieuwd parcours. De Jaarmarktcross zit in een "nieuw" kleedje. Net als in de beginjaren van de wedstrijd liggen start en aankomst in de Antwerpsestraat. Het parcours verschuift zo naar de Nielse kleiputten, die door de regenval van de voorbije dagen er drassig bij liggen. "Het wordt ploeteren en lopen", zegt Erwin Vervecken van Golazo. "Dit is waar Niel vroeger voor bekend was en hoe ik de cross herinner uit mijn tijd als actief renner." Rond de visvijver kunnen de renners dan weer snelheid maken. "De combinatie van snelle passages en loopstroken maakt van Niel een onvoorspelbare wedstrijd. Valt het hier even stil, dan kan het een tactische cross worden", besluit Vervecken. .