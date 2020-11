Brand spurt na inhaalrace sneller dan wereldkampioene Alvarado in Niel

Bekijk een korte samenvatting van de wedstrijd:

Sterke Brand maakt het af in de sprint

Met twee manches in de Superprestige en een Europese titel op zak was Ceylin Alvarado ook in Niel de te kloppen vrouw. Annemarie Worst, die in de Superprestige de eeuwige tweede dreigde te worden, nam opnieuw de handschoen op.

Maar de Nederlandse nam net iets te enthousiast een modderbad bij het ingaan van de tweede ronde en had de nodige moeite om haar ketting slijkvrij te maken. Denise Betsema nam dan maar de rol als uitdager van Alvarado over. Met een stevige kopbeurt ranselde ze het veld uit elkaar.

Lucinda Brand, de winnares van vorig jaar, moest wat langer wennen aan het vernieuwde parcours in de Rupelstreek. "Ik zal zwemvliezen nodig hebben", grapte ze vooraf nog. Maar ook een paar goede benen bleek te volstaan: op de snelle stroken kon ze steeds dichterbij sluipen.

In de slotronde mochten (nog maar eens) drie Nederlandse vrouwen bikkelen om de zege. Betsema liet zich wat wegdrukken rond de visvijver en miste zo de sprint om de overwinning. Brand had na een lange inhaalrace nog kracht genoeg over om wereldkampioene Alvarado te vloeren.

In het zog van Annemarie Worst, die een slechte zaak doet voor het klassement, eindigde Sanne Cant op de 6e plek. Een bemoedigend resultaat na enkele moeilijke weken.