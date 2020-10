LIVE: Hoe verteert Kopecky haar veldritdebuut in Ruddervoorde?

13:41 13 uur 41 match begonnen Startschot in Ruddervoorde De vrouwen zijn aan de tweede manche van de Superprestige begonnen in Ruddervoorde. Wereldkampioene Alvarado neemt meteen de leiding.

13:35 13 uur 35. Mijn verwachtingen? Moeilijk te zeggen. Het parcours ligt me, maar het gaat de laatste weken niet zoals ik gehoopt had. Sanne Cant. Mijn verwachtingen? Moeilijk te zeggen. Het parcours ligt me, maar het gaat de laatste weken niet zoals ik gehoopt had. Sanne Cant

13:33 13 uur 33. Sanne Cant had wat pech in de eerste manche in Gieten. Kan ze nu in Ruddervoorde, een parcours dat haar ligt, wel op het voorplan verschijnen? . Sanne Cant had wat pech in de eerste manche in Gieten. Kan ze nu in Ruddervoorde, een parcours dat haar ligt, wel op het voorplan verschijnen?

13:24 13 uur 24. Ik wou dit heel graag eens doen. Nu het EK piste is afgelast, gaf het me de kans om eens het veld in te duiken. Het is al 10 jaar geleden van bij jeugd, dus het zit nog ver. Lotte Kopecky. Ik wou dit heel graag eens doen. Nu het EK piste is afgelast, gaf het me de kans om eens het veld in te duiken. Het is al 10 jaar geleden van bij jeugd, dus het zit nog ver. Lotte Kopecky

12:26 12 uur 26. De televisiecrossen waren voorlopig een prooi voor de Nederlandse vrouwen. Aniek van Alphen (Lokeren), Lucinda Brand (Kruibeke), Alvarado (Gieten) en Denise Betsema (Beringen) lieten Oranje juichen. Kan Sanne Cant er een stokje voor steken? . De televisiecrossen waren voorlopig een prooi voor de Nederlandse vrouwen. Aniek van Alphen (Lokeren), Lucinda Brand (Kruibeke), Alvarado (Gieten) en Denise Betsema (Beringen) lieten Oranje juichen. Kan Sanne Cant er een stokje voor steken?

12:23 12 uur 23. Veldrijden Lotte Kopecky duikt voor het eerst het veld in in Ruddervoorde