LIVESTREAM: Brand gaat in Gavere op zoek naar 4e Superprestige-zege op een rij

Fase per fase

14:08 14 uur 08. De elegantie en de frisheid zijn wat weg bij Betsema. Michel Wuyts. De elegantie en de frisheid zijn wat weg bij Betsema Michel Wuyts

14:07 14 uur 07. Brand op kousenvoeten. Lucinda Brand houdt niet meer in. Ze heeft haar moment gekozen en rijdt seconde per seconde weg van Betsema. . Brand op kousenvoeten Lucinda Brand houdt niet meer in. Ze heeft haar moment gekozen en rijdt seconde per seconde weg van Betsema.

14:06 14 uur 06. Ronde 4. We beginnen aan de vierde ronde met Brand aan de leiding. Ze steekt enkele seconden bonus op zak. . Ronde 4 We beginnen aan de vierde ronde met Brand aan de leiding. Ze steekt enkele seconden bonus op zak.

14:05 14 uur 05. Het valt niet stil. Alvarado krijgt de kans niet om aan te sluiten. Ze gaan niet pauzeren. Paul Herygers. Het valt niet stil. Alvarado krijgt de kans niet om aan te sluiten. Ze gaan niet pauzeren. Paul Herygers

14:03 14 uur 03. Cant ontbindt haar duivels in de achtergrond op plaats vier. Voorlopig bevestigt ze haar prestatie van gisteren. . Cant ontbindt haar duivels in de achtergrond op plaats vier. Voorlopig bevestigt ze haar prestatie van gisteren.

14:02 Val. In de achtergrond zien we Alicia Franck wegglijden in een vettige afdaling. . 14 uur 02. Val In de achtergrond zien we Alicia Franck wegglijden in een vettige afdaling.

14:02 14 uur 02. Alvarado sluipt dichter bij de top 2. Ze heeft het achterwiel van Brand ei zo na te pakken. . Alvarado sluipt dichter bij de top 2. Ze heeft het achterwiel van Brand ei zo na te pakken.

13:56 13 uur 56. Betsema kijkt niet om en blijft vlammen. Brand verschuilt zich voorlopig in het wiel. Alvarado lijkt te kraken. . Betsema kijkt niet om en blijft vlammen. Brand verschuilt zich voorlopig in het wiel. Alvarado lijkt te kraken.

13:56 13 uur 56. Gisteren was het niet slecht, vandaag verwacht ik van Cant niet veel op dit parcours. Het is moeilijk voor haar dit jaar. Christoph Roodhooft. Gisteren was het niet slecht, vandaag verwacht ik van Cant niet veel op dit parcours. Het is moeilijk voor haar dit jaar. Christoph Roodhooft

13:54 13 uur 54. Alvarado kan het tempo van de twee koplopers net niet aan. Voorlopig. Michel Wuyts. Alvarado kan het tempo van de twee koplopers net niet aan. Voorlopig. Michel Wuyts

13:53 13 uur 53. Brand pakt Betsema. Lucinda Brand is naar Betsema gereden. Alvarado heeft nog wat werk op te knappen. Blijven ze rijden vooraan? . Brand pakt Betsema Lucinda Brand is naar Betsema gereden. Alvarado heeft nog wat werk op te knappen. Blijven ze rijden vooraan?

13:52 13 uur 52. Brand zet Alvarado op enkele lengtes. In haar zoektocht naar de koploper slaat zij de materiaalpost over. Betsema wisselt wel van fiets. Zo nadert Brand een beetje. . Brand zet Alvarado op enkele lengtes. In haar zoektocht naar de koploper slaat zij de materiaalpost over. Betsema wisselt wel van fiets. Zo nadert Brand een beetje.

13:50 Medisch probleem. Rochette wordt in een rolstoel terug naar haar camper gebracht. . 13 uur 50. Medisch probleem Rochette wordt in een rolstoel terug naar haar camper gebracht.

13:49 13 uur 49. Betsema vliegt! Wat een strook! Het is knotsen en botsen, maar iedereen komt er goed doorheen. Betsema begint aan de tweede ronde met een handvol seconden voorsprong. . Betsema vliegt! Wat een strook! Het is knotsen en botsen, maar iedereen komt er goed doorheen. Betsema begint aan de tweede ronde met een handvol seconden voorsprong.

13:48 13 uur 48. Je zou denken dat Worst op zo'n parcours kickt. Maar ze zit ver, veel te ver. Michel Wuyts. Je zou denken dat Worst op zo'n parcours kickt. Maar ze zit ver, veel te ver. Michel Wuyts

13:45 13 uur 45. Sanne Cant zien we opnieuw op plaats vier. Voor haar het Nederlandse geweld van Alvarado, Brand en Betsema. . Sanne Cant zien we opnieuw op plaats vier. Voor haar het Nederlandse geweld van Alvarado, Brand en Betsema.

13:43 13 uur 43. We zien meteen een heel ander beeld dan gisteren. Modder, modder en nog eens modder. Betsema neemt het voortouw met op haar wiel Alvarado. . We zien meteen een heel ander beeld dan gisteren. Modder, modder en nog eens modder. Betsema neemt het voortouw met op haar wiel Alvarado.

13:41 Val. Maghalie Rochette is al snel uitgeschakeld. Ze blijft op het asfalt zitten na een vroege val. Daar kan je een streep doortrekken. . 13 uur 41. Val Maghalie Rochette is al snel uitgeschakeld. Ze blijft op het asfalt zitten na een vroege val. Daar kan je een streep doortrekken.

13:41 13 uur 41 match begonnen Start! Vandaag geen valse start. De vrouwen zijn goed weg in Gavere. Betsema en Worst vliegen het veld in.

13:39 13 uur 39. Het ligt er blubberig bij. De regen heeft zijn werk gedaan op dit parcours. Lucinda Brand. Het ligt er blubberig bij. De regen heeft zijn werk gedaan op dit parcours. Lucinda Brand

12:53 12 uur 53. Ik zou vandaag opnieuw voor plaats 4 tekenen. Het ligt er enorm zwaar bij. Ik hoop op hetzelfde gevoel als gisteren. Sanne Cant. Ik zou vandaag opnieuw voor plaats 4 tekenen. Het ligt er enorm zwaar bij. Ik hoop op hetzelfde gevoel als gisteren. Sanne Cant

12:41 12 uur 41. Betsema: "Een twee op twee zou heel mooi zijn". Betsema: "Een twee op twee zou heel mooi zijn"

12:41 12 uur 41. Worst: "We hadden gisteren in Antwerpen misschien opnieuw moeten starten". Worst: "We hadden gisteren in Antwerpen misschien opnieuw moeten starten"

12:41 12 uur 41. Alvarado: "Ik werd valselijk beschuldigd voor die valse start". Alvarado: "Ik werd valselijk beschuldigd voor die valse start"

12:41 12 uur 41. Brand: "Het wordt sowieso een interessant duel". Brand: "Het wordt sowieso een interessant duel"

12:40 12 uur 40. Cant: "Ik was niet kwaad na die valse start". Cant: "Ik was niet kwaad na die valse start"