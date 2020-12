Brand herstelt hegemonie en wint in modder van Gavere 4e SP-cross op een rij

Lucinda Brand (1e) : "Onklopbaar? We hebben gisteren gezien dat dat niet zo is. Het komt ook niet vanzelf. Ik hoop deze vorm aan te houden tot het WK. Dit was een goeie aanloop voor Namen. Dat wordt ook lastig."

Denise Betsema (2e): "Lucinda Brand was de sterkste vandag. Ze nam over en ik heb nog wel even geprobeerd, maar op de klim was zij heel sterk en kwam ik net iets te kort. En na die slechte wissel was ik echt op achtervolgen aangewezen. Ook in Namen zal Brand de favoriet zijn, maar ik ga ook voor de overwinning."

Ceylin Alvarado (3e): "Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn. Brand en Betsema waren op die klim net wat te sterk. Ze liepen daar telkens weer wat uit. Ik hing een beetje aan de rekker. Ik denk dat ik nog wel beter kan. Ik ben nog niet op topniveau, dat zal hopelijk op het einde van het seizoen zo zijn."