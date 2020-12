Na het Italiaanse feestje vorig jaar, maakt Boom zich op voor Oranje feest

Ceylin Alvarado en Lucinda Brand hebben de vier manches van de Superprestige tot nu netjes onder elkaar verdeeld. Ze wonnen er elk twee. Alvarado werd ook een keer tweede en een keer derde, terwijl Brand telkens derde werd toen Alvarado won. Daardoor is het verschil in het klassement 1 puntje in het voordeel van wereldkampioene Alvarado.

10 uur 42. 1 Punt verschil in het klassement tussen Alvarado en Brand. Ceylin Alvarado en Lucinda Brand hebben de vier manches van de Superprestige tot nu netjes onder elkaar verdeeld. Ze wonnen er elk twee. Alvarado werd ook een keer tweede en een keer derde, terwijl Brand telkens derde werd toen Alvarado won. Daardoor is het verschil in het klassement 1 puntje in het voordeel van wereldkampioene Alvarado. .

10:38

10 uur 38. Vorig jaar was een Italiaans feestje in Boom. Vorig jaar won Alice Maria Arzuffi op een erg modderig parcours in Boom. Ze profiteerde in de laatste rond van een schuiver van Yara Kastelijn om weg te rijden van de rest. Haar landgenote Eva Lechner maakte het Italiaanse feestje compleet door nog tweede te worden. Dit jaar konden beide Italiaanse vrouwen in de Superprestige nog geen potten breken, maar met een achtste plaats in Tabor bewees Arzuffi wel dat ze langzaam naar haar beste vorm lijkt toe te groeien. Sinds haar zege in Boom vorig jaar won ze wel geen enkele cross meer. .