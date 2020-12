Lucinda Brand is de sterkste Nederlandse in boeiende cross in Boom

Dat het Nederland boven zou zijn, is al een tijdje geen verrassing meer. Het is vooral kijken wie een goede dag heeft. In de absolute beginfase leek dat te gelden voor Brand en Betsema, zij reden weg en Alvarado moest al snel een gaatje dichten met Sanne Cant in het wiel.

Cant zakte na een goede eerste ronde langzaam weg en van de winnares van vorig jaar, de Italiaanse Arzuffi, was helemaal geen spoor. Annemarie Worst kwam in de eerste ronde net niet bij de drie koploopsters en zou uiteindelijk vierde worden.

De heuvelzone was de scherprechter vooraan. Alvarado sloeg een gaatje nadat Brand in de steilste afdaling een slippertje gemaakt had, maar Brand was enorm sterk bergop. Toen koploopster Alvarado en achtervolgers Brand en Betsema een ronde later opnieuw aan de heuvelzone kwamen, liet Brand Betsema achter en knalde bergop in een keer naar Alvarado.

De wereldkampioene beet zich vast in het wiel. Bijna letterlijk, want in de materiaalzone smeet Brand iets te wild haar fiets voor Alvarado. Ze besefte meteen haar fout en hield wat in zodat Alvarado kon inlopen.

In de voorlaatste ronde legde Brand de basis voor haar zege. Niet toevallig alweer in de heuvelzone reed ze weg, om ijzersterk stand te houden.