Alvarado is een maatje te groot voor de concurrentie in Gieten

VIDEO: Uitgebreide samenvatting Superprestige Gieten

Alvarado gaat op en over Worst

De strijd om de tweede plaats bleef spannend tot de laatste ronde, waarin Cant toonde dat ze nog wat overschot had en de Nederlandse ter plaatse liet.

Dat deed de 21-jarige renster van Corendon-Circus met brio, want met elke pedaalslag schoof ze verder weg van de concurrentie. Achter Alvarado werd al snel duidelijk dat Sanne Cant en Yara Kastelijn de restereden podiumplaatsen onder elkaar zouden verdelen.

Zaterdag in Kruibeke was Annemarie Worst nog dominant en de Nederlandse nam ook de eerste ronde in Gieten voor haar rekening, met Ceylin Alvarado al snel in het zog van haar landgenote. Maar het liedje van Worst was al snel uitgezongen op een modderige omloop, waardoor Alvarado het in haar eentje moest doen.

Cant: "Niets te beginnen tegen Alvarado"

Voor Alvarado was het de 4e zege op 5 crossen dit seizoen. Ze moest even Worst naast zich dulden, "maar toen ik versnelde, had ik meteen een gaatje", zegt de youngster. "Het was nog ver, maar ik zocht een goed tempo en kon dat volhouden tot het eind. Ik had zelfs nog iets in de tank voor de laatste ronde, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig."

"Vandaag voelde ik me heel goed, gisteren heel slecht, gelukkig werd ik toen nog derde. Ik hoop dat ik deze goede vorm nog lang kan vasthouden. Dit geeft me veel vertrouwen voor wat nog komt."

Cant wist dit seizoen nog niet te winnen en dat zat er ook zondag niet in. Wel reed ze naar een tweede plaats, een opsteker na haar opgave van zaterdag in Kruibeke. "Ik ben blij dat ik eindelijk weer iets "voelde" in de benen", gaf ze aan. "Gisteren liep het voor geen meter en ik denk dat mijn opgave toen wel de juiste beslissing was."

"Vandaag verging het me beter. Tegen Alvarado kon ik niets beginnen, die was te sterk, maar ik ben wel al heel blij dat ik op het podium sta. Stap voor stap, ik kom van ver en ik kan nu weer eens met de glimlach gaan slapen. Als ik dit gevoel kan vasthouden, zie ik het wel goedkomen."