Arzuffi profiteert van schuivers concurrentie, Cant pakt 3e plek in Boom

Een wolkbreuk had de omloop in de Schorre in Boom omgetoverd tot een glibberparcours. "De verschillen zullen hoog oplopen", voorspelde commentator Michel Wuyts. En - zoals altijd - kreeg Wuyts gelijk.

Yara Kastelijn had geen probleem met de modderige ondergrond en legde meteen een stevig tempo op. Enkel Sanne Cant, Annemarie Worst, Ceylin Alvarado en Alice Marie Arzuffi konden de Nederlandse nog volgen. Eva Lechner, die haar start had gemist met een uitschuiver, begon aan een lange achtervolgingsrace.

Het was zwoegen, ploeteren en zweten voor de veldrijdsters. Kastelijn probeerde het verschil dan maar te maken met een tactische gok. Terwijl de concurrentie van fiets wisselde, stoomde de Nederlandse door.

Kastelijn ging echter iets te voorvarend te werk en ging onderuit in een bocht. Niet veel later maakte ook Alvarado kennis met de Boomse ondergrond. Arzuffi bleef als lachende derde over en snelde in de slotronde weg. Lechner maakte het Italiaanse feestje compleet met een tweede plek. Cant bezette het overgebleven podiumplekje, maar neemt daarmee wel de leiderstrui over van Alvarado.