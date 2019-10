Laurens Sweeck is de held van Pelt met een 4e zege op een rij

Ruim verslag van de GP Pelt bij de mannen

Heel wat grote namen pasten voor een middagje modderploeteren in Pelt. Zo zagen we niet alleen geen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar ook geen Toon Aerts, Eli Iserbyt of Michael Vanthourenhout.

Zo was de weg vrij voor Laurens Sweeck om voor de 4e keer op een rij te winnen in Pelt. Toch kreeg hij het niet cadeau van de jongens van Telenet-Baloise, al schakelde Lars van der Haar zichzelf uit met een val nog voor halfkoers.

De grootste tegenstander van Sweeck werd Quinten Hermans, die ondanks een mislukte start snel weer zijn opwachting vooraan maakte en daar meteen ook ging versnellen.

Sweeck was in het eerste deel van de cross vooral met zijn materiaal bezig geweest. In de finale reed hij dan toch naar Hermans, om hem in de voorlaatste ronde op de heuvelachtige stukken achterwege te laten. Met 4 zeges nadert Sweeck op het record van 6 overwinningen in Pelt van Sven Nys.