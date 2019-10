Alvarado is ook primus in Pelt, Nederlandse youngsters zwaaien plak

Ruim verslag van de GP Pelt bij de vrouwen

De regen maakte er een vrij zware editie van de Grote Prijs in Pelt van. Carmen Alvarado stond voor de 3e keer aan de start van een cross dit seizoen. De vorige 2 keer had ze gewonnen en ook nu gooide ze snel haar troeven op tafel, na de traditionele snelle openingsronde van Ellen Van Loy.

Wereldkampioene Sanne Cant probeerde aanvankelijk nog mee te gaan, maar ze moest snel passen en zou uiteindelijk op de 5e plaats the best of the rest worden.

Alvarado kreeg het meeste tegenstand van generatiegenote Yara Kastelijn. De poulain van Bart Wellens moest op de technische stukken steeds wat terrein prijsgeven en uiteindelijk brak haar dat zuur op. De 3e plaats was voor de pas 17-jarige Shirin van Anrooij, die op het voorbije WK tijdrijden voor junioren nog zilver veroverde.