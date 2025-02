Ontketende Joris Nieuwenhuis schiet de laatste hoofdvogel van het seizoen af in Sluitingsprijs

De laatste van het seizoen

Op het vliegveld van Oostmalle komen de veldrijders vanmiddag nog een laatste keer in actie.



4-voudig winnaar Laurens Sweeck is de favoriet. Hij krijgt in de Kempen een mulle zandbak voorgeschoteld.



Voor 7 collega's van Sweeck wordt het hun allerlaatste cross in hun carrière. Thijs Aerts, Jens Adams, Corné van Kessel, Mathijs Wuyts, Maarten Van Staeyen en Marcel Meisen zwaaien vanmiddag af in de Sluitingsprijs.