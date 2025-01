LIVE: Laurens Sweeck laat er geen gras over groeien in Otegem en trekt meteen ten aanval

Geen Thibau Nys

Hij had het zondag na het BK al verkondigd: Thibau Nys is er vandaag niet bij in Otegem. De kersverse Belgische kampioen zakt af naar Spanje om te trainen.



Met Laurens Sweeck en Toon Aerts tekenen de nummers 2 en 3 van het BK wél present in Otegem.



Ook onder meer Eli Iserbyt, Joran Wyseure en Jente Michels duiken straks het veld in.