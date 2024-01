LIVE: Eli Iserbyt toont zijn Belgische trui in Otegem

De collega's van Studio Brussel belden Eli Iserbyt vanochtend wakker rond 7.45 uur. "Ik lig nog in mijn bed", moest de kersverse Belgische kampioen toegeven.



"In mijn Belgische trui? Neen, ik heb er niet in geslapen", lachte hij.



Iserbyt had het gisteravond druk met feesten. Eerst met zijn ploeg en charmezanger Garry Hagger. " Ik kende niet al zijn nummers, maar ik heb me geamuseerd", zei Iserbyt op StuBru.



Na het feestje met de ploeg gaf Iserbyt nog een vat in zijn supporterscafé Chasse Patate in Bavikhove.



Staat hij straks met kleine oogjes aan de start in Otegem?