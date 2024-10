Europees kampioen Michael Vanthourenhout houdt ploegmaat Eli Iserbyt af en mag juichen in Ardooie

do 17 oktober 2024 16:51

Kermiscross Ardooie Losse crossen 9 rondes 15:45 Ardooie Michael Vanthourenhout einde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eli Iserbyt heeft zijn diskwalificatie van afgelopen weekend net niet kunnen doorspoelen met een overwinning in Ardooie. Het was landgenoot (en ploegmaat) Michael Vanthourenhout die aan het langste eind trok na een spannende cross. Witse Meeussen mag als 3e mee op het podium in de Kermiscross.

Het voornamelijk vlakke parcours in Ardooie was niet erg selectief en dat werd ook duidelijk in het koersverloop. Niemand kon echt wegrijden. Felipe Orts en Michael Vanthourenhout reden het vaakst op kop. Uiteindelijk leverden enkele versnellingen een kopgroep met 10 renners op. Na enkele dagen in het oog van de storm hield Eli Iserbyt zich afzijdig. Hij miste de beslissende slag weliswaar niet. Het was namelijk de Belgische kampioen zelf die de slag forceerde. Enkel ploegmaat Vanthourenhout en Witse Meeussen konden volgen in de voorlaatste ronde. Sprinten met drie dan maar? Nee, want het bobijntje van Vanthourenhout was nog niet leeg. Hij reed weg in de laatste hectometers en kon de tijd nemen om te juichen in Ardooie. Vijf dagen na zijn diskwalificatie in Beringen moet Iserbyt vrede nemen met plek 2. Witse Meeussen werd 3e in de miezerregen.

Vanthourenhout: "Bewust gewacht tot het einde"

Michael Vanthourenhout: "Het doet altijd deugd om in het begin van het seizoen een overwinning te pakken. Vorige week had ik al een heel goed gevoel, maar was het net niet, nu net wel. Ik kon altijd wel een verschil maken, maar het was heel moeilijk om dat vast te houden." "Ik heb bewust gewacht tot het einde. Het was duidelijk dat ik en Eli iets beter waren dan de rest, maar het was zeker niet simpel om te winnen vandaag." "In de laatste ronde heb ik nog gewisseld van banden om iets meer risico te nemen in de bochten. Ik denk dat het goed is uitgedraaid. Aan het einde van het seizoen kijkt men naar het aantal zeges, dus het maakt voor mij niet uit welke het is."

Uitslag Kermiscross Ardooie naam resultaat 1 Michael Vanthourenhout 1u02'25" 2 Eli Iserbyt + 3" 3 Witse Meeussen + 10" 4 Jens Adams + 16" 5 Lander Loockx + 18" 6 Gerben Kuypers + 20" 7 Felipe Orts + 58" 8 Thomas Mein + 1'17" 9 Yorben Lauryssen + 1'35" 10 Kay De Bruyckere + 2'15" meer tonen