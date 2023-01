LIVE: Belgisch kampioen Vanthourenhout moet achtervolgen op Sweeck in Otegem

clock 15:22 15 uur 22. Leiderskwartet. Iserbyt en Vanthourenhout komen aansluiten bij Sweeck en Wyseure. We hebben nu een tweestrijd tussen Pauwels Sauzen-Bingoal en Crelan-Fristads. . Leiderskwartet Iserbyt en Vanthourenhout komen aansluiten bij Sweeck en Wyseure. We hebben nu een tweestrijd tussen Pauwels Sauzen-Bingoal en Crelan-Fristads.

clock 15:21 15 uur 21. Vanthourenhout bijna bij Sweeck. Voorin blijft Wyseure gas geven, met ploegmakker Sweeck in zijn wiel. Iserbyt heeft het gaatje wel bijna gedicht. Hij loodst Vanthourenhout weer richting de kop van de koers. . Vanthourenhout bijna bij Sweeck Voorin blijft Wyseure gas geven, met ploegmakker Sweeck in zijn wiel.



Iserbyt heeft het gaatje wel bijna gedicht. Hij loodst Vanthourenhout weer richting de kop van de koers.

clock 15:18 15 uur 18. Situatie na 2 rondes. 1. Sweeck 2. Wyseure 3. Iserbyt op 8" 4. Merlier 5. Soete 6. Vanthourenhout 7. Michels . Situatie na 2 rondes 1. Sweeck

2. Wyseure

3. Iserbyt op 8"

4. Merlier

5. Soete

6. Vanthourenhout

7. Michels

clock 15:17 15 uur 17. Leidersduo. Sweeck is zijn wagonnetje komen aanpikken bij Wyseure. Hij neemt meteen over van zijn ploegmakker. . Leidersduo Sweeck is zijn wagonnetje komen aanpikken bij Wyseure. Hij neemt meteen over van zijn ploegmakker.

clock 15:17 15 uur 17. Vanthourenhout keert terug. Daar is de Belgische kampioen, die met de Europese trui rondrijdt. Na een matige start komt Vanthourenhout aansluiten bij het groepje-Iserbyt. . Vanthourenhout keert terug Daar is de Belgische kampioen, die met de Europese trui rondrijdt. Na een matige start komt Vanthourenhout aansluiten bij het groepje-Iserbyt.

clock 15:15 15 uur 15. Sweeck versnelt. Achter de rug van Wyseure is het zijn ploegmaat Sweeck die de oversteek probeert te maken. Sweeck maakt plots een klein foutje in de modder, maar zet door. . Sweeck versnelt Achter de rug van Wyseure is het zijn ploegmaat Sweeck die de oversteek probeert te maken. Sweeck maakt plots een klein foutje in de modder, maar zet door.

clock 15:13 15 uur 13. Wyseure heeft een superdag en zet Iserbyt onder druk in de kopgroep. De beloftewereldkampioen slaat weer een gaatje. . Wyseure heeft een superdag en zet Iserbyt onder druk in de kopgroep. De beloftewereldkampioen slaat weer een gaatje.

clock 15:11 15 uur 11. Vanthourenhout op 14". In de spits van de koers tellen we 6 renners: Wyseure, Iserbyt, Sweeck, Merlier, Soete en Jente Michels. Belgisch kampioen Vanthourenhout zit in een achtervolgend groepje op 14 seconden van de leiders. . Vanthourenhout op 14" In de spits van de koers tellen we 6 renners: Wyseure, Iserbyt, Sweeck, Merlier, Soete en Jente Michels.



Belgisch kampioen Vanthourenhout zit in een achtervolgend groepje op 14 seconden van de leiders.

clock 15:09 15 uur 09. Iserbyt bij Wyseure. Ter hoogte van de materiaalpost haalt Eli Iserbyt de kastanjes uit het vuur. Hij heeft het gaatje op Wyseure in zijn eentje dichtgelijmd. Waar is Belgisch kampioen Vanthourenhout? . Iserbyt bij Wyseure Ter hoogte van de materiaalpost haalt Eli Iserbyt de kastanjes uit het vuur. Hij heeft het gaatje op Wyseure in zijn eentje dichtgelijmd.



Waar is Belgisch kampioen Vanthourenhout?

clock 15:08 15 uur 08. Koploper Wyseure. Joran Wyseure voelt zich kiplekker. De beloftewereldkampioen schudt zodanig aan de boom dat Merlier een gaatje moet laten. Sweeck is een ploegmakker van Wyseure bij Crelan-Fristadts en gaat niet achter zijn maatje aan. . Koploper Wyseure Joran Wyseure voelt zich kiplekker. De beloftewereldkampioen schudt zodanig aan de boom dat Merlier een gaatje moet laten.



Sweeck is een ploegmakker van Wyseure bij Crelan-Fristadts en gaat niet achter zijn maatje aan.

clock 15:07 15 uur 07. Scheurtjes. Er ontstaan scheurtjes. Vanthourenhout zit achter die scheurtjes en verliest daardoor terrein op Sweeck en co. . Scheurtjes Er ontstaan scheurtjes. Vanthourenhout zit achter die scheurtjes en verliest daardoor terrein op Sweeck en co.

clock 15:06 15 uur 06. Wel bij de les: Eli Iserbyt. Hij schuift mee in 4e positie, in het spoor van Sweeck, Merlier en Wyseure. . Wel bij de les: Eli Iserbyt. Hij schuift mee in 4e positie, in het spoor van Sweeck, Merlier en Wyseure.

clock 15:05 15 uur 05. Vanthourenhout heeft start gemist. De kersverse Belgische kampioen is al beter van start gegaan dan vandaag. Vanthourenhout cirkelt momenteel rond de 12e positie. . Vanthourenhout heeft start gemist De kersverse Belgische kampioen is al beter van start gegaan dan vandaag. Vanthourenhout cirkelt momenteel rond de 12e positie.

clock 15:03 15 uur 03 match begonnen start time START! De 38 deelnemers zijn losgelaten voor een uurtje ploeteren in de Otegemse modder.



Beloftewereldkampioen Wyseure schiet het snelst uit de startblokken, Laurens Sweeck gaat mee in 2e positie.

clock 15:01 15 uur 01. Michael Vanthourenhout wordt bij de start letterlijk in de bloemetjes gezet. Opvallend: Vanthourenhout is niet te bewonderen in zijn Belgische kampioenentrui, omdat de Europese kampioenentrui volgens het reglement voorrang krijgt. . Michael Vanthourenhout wordt bij de start letterlijk in de bloemetjes gezet.



Opvallend: Vanthourenhout is niet te bewonderen in zijn Belgische kampioenentrui, omdat de Europese kampioenentrui volgens het reglement voorrang krijgt.

clock 13:07 13 uur 07. Vanthourenhout, Sweeck, Iserbyt... Michael Vanthourenhout was eigenlijk niet voorzien in Otegem. Normaal gezien zou hij vandaag op stage naar Spanje vertrekken. Maar de organisatoren in Otegem hebben de kersverse Belgische kampioen toch nog naar het zuiden van West-Vlaanderen kunnen lokken. Ook zijn concurrent Laurens Sweeck (2e op BK) en zijn ploegmakker Eli Iserbyt (4e) staan aan de start in Otegem. Net als Jens Adams, Tim Merlier en Belgisch kampioen bij de elite zonder contract Gerben Kuypers. . Vanthourenhout, Sweeck, Iserbyt... Michael Vanthourenhout was eigenlijk niet voorzien in Otegem. Normaal gezien zou hij vandaag op stage naar Spanje vertrekken.



Maar de organisatoren in Otegem hebben de kersverse Belgische kampioen toch nog naar het zuiden van West-Vlaanderen kunnen lokken.



Ook zijn concurrent Laurens Sweeck (2e op BK) en zijn ploegmakker Eli Iserbyt (4e) staan aan de start in Otegem. Net als Jens Adams, Tim Merlier en Belgisch kampioen bij de elite zonder contract Gerben Kuypers.