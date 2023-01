Laurens Sweeck mag in Otegem revanche proberen te nemen voor gemiste Belgische titel

clock 13:07

13 uur 07. Vanthourenhout, Sweeck, Iserbyt... Michael Vanthourenhout was eigenlijk niet voorzien in Otegem. Normaal gezien zou hij vandaag op stage naar Spanje vertrekken. Maar de organisatoren in Otegem hebben de kersverse Belgische kampioen toch nog naar het zuiden van West-Vlaanderen kunnen lokken. Ook zijn concurrent Laurens Sweeck (2e op BK) en zijn ploegmakker Eli Iserbyt (4e) staan aan de start in Otegem. Net als Jens Adams, Tim Merlier en Belgisch kampioen bij de elite zonder contract Gerben Kuypers. .