LIVE Kermiscross Ardooie: Gerben Kuypers schudt Eli Iserbyt af en lonkt naar de overwinning

Na de cross in Beringen en de wereldbekerwedstrijd in Waterloo - allebei gewonnen door Thibau Nys - verzamelen de veldrijders vandaag in Ardooie voor de Kermiscross. Vanaf 15.45 uur kunt u hier de veldrit bij de mannen volgen. Nys is er niet bij, is het dan de beurt aan Eli Iserbyt? Volg het hier op de voet.